Харківському екснардепу Мураєву повідомили про нову підозру – СБУ

Правоохоронці заявляють: колишньому народному депутату Євгену Мураєву окрім держзради тепер інкримінують ще й заперечення збройної агресії РФ.

«За матеріалами справи, фігурант продовжив поширювати прокремлівську пропаганду після початку повномасштабної війни. Так, переховуючись за кордоном, він дав інтерв’ю, в якому називав збройну агресію рф проти України «внутрішнім громадянським конфліктом», – зазначили в СБУ.

Також, додають силовики, фігурант розповсюджував фейки про внутрішню ситуацію в Україні, закликав її громадян скласти зброю перед росіянами і виправдовував тимчасове захоплення частини території нашої держави.

«Крім цього, до заборони підконтрольного Мураєву телеканалу «Наш», він масово використовував медіаресурс для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні на користь рф», – розповіли правоохоронці.

Тож Мураєву заочно повідомили про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Раніше правоохоронці завершили досудове розслідування у справі харківського екснардепа та власника нацканалу «НАШ» Євгена Мураєва. Його звинувачують у державній зраді.