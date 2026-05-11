Харківському екснардепу Мураєву повідомили про нову підозру – СБУ
Правоохоронці заявляють: колишньому народному депутату Євгену Мураєву окрім держзради тепер інкримінують ще й заперечення збройної агресії РФ.
«За матеріалами справи, фігурант продовжив поширювати прокремлівську пропаганду після початку повномасштабної війни. Так, переховуючись за кордоном, він дав інтерв’ю, в якому називав збройну агресію рф проти України «внутрішнім громадянським конфліктом», – зазначили в СБУ.
Також, додають силовики, фігурант розповсюджував фейки про внутрішню ситуацію в Україні, закликав її громадян скласти зброю перед росіянами і виправдовував тимчасове захоплення частини території нашої держави.
«Крім цього, до заборони підконтрольного Мураєву телеканалу «Наш», він масово використовував медіаресурс для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні на користь рф», – розповіли правоохоронці.
Тож Мураєву заочно повідомили про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Раніше правоохоронці завершили досудове розслідування у справі харківського екснардепа та власника нацканалу «НАШ» Євгена Мураєва. Його звинувачують у державній зраді.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вручили подозрение, державна зрада, мураев, СБУ;
Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 14:50;
Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 14:50;