На Харківщині жорстоко побили чоловіка – поліція з’ясувала, що сталося

Події 14:22   10.03.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщині жорстоко побили чоловіка – поліція з’ясувала, що сталося Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці затримали у Балаклійській громаді чоловіка, який, за даними слідства, завдав тяжких тілесних ушкоджень знайомому.

“7 березня у 37-річного чоловіка виник умисел на спричинення тілесних ушкоджень знайомому, з яким на передодні в останнього відбувся словесний конфлікт. Ввечері того ж дня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисник завдав кілька ударів по голові та різних частинах тіла 41-річному потерпілому”, – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Постраждалого у тяжкому стані шпиталізували.

Правоохоронці затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Зараз чоловіку готуються обрати запобіжний захід.

Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, в Ізюмі правоохоронці затримали двох чоловіків, які, за даними ГУ Нацполіції в Харківській області, побили господаря квартири, підпалили його оселю та залишили потерпілого там.

Автор: Вікторія Яковенко
