Двоє людей постраждали через удари БпЛА минулої доби на Харківщині
Протягом 13 червня російські БпЛА атакували населені пункти Харківського, Лозовського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів, повідомляє Нацполіція.
Проти цивільного населення окупанти застосували безпілотники.
У Лозівському районі внаслідок удару БпЛА поранена 58-річна жінка, що перебувала на вулиці в момент вибуху.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений будинок у селищі Козача Лопань Харківського району. Також каретою швидкої доставили до харківської лікарні 38-річного жителя селища Козача Лопань. Чоловік отримав вибухову травму, коли їхав на велосипеді по дорозі та поряд з ним вибухнув вибухонебезпечний предмет.
У селищі Шестаково Чугуївського району внаслідок удару російського дрону пошкоджені техніка й автівка цивільного підприємства.
Росіяни вдарили БпЛА по селу Сухий Яр Ізюмського району, пошкодили крівлю та паркан приватного домоволодіння.
Через ворожий обстріл у селі Троїцьке Куп’янського району пошкоджені вікна в будинку. В селах Яєчне, Плоске та Шипувате зазнали пошкоджень приватні будинки. У селищі Великий Бурлук внаслідок удару росіян пошкоджені вікна в кафе.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, Нацполіція;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 09:54;