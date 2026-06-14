Live

Двоє людей постраждали через удари БпЛА минулої доби на Харківщині

Події 09:54   14.06.2026
Оксана Якушко
Двоє людей постраждали через удари БпЛА минулої доби на Харківщині

Протягом 13 червня російські БпЛА атакували населені пункти Харківського, Лозовського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів, повідомляє Нацполіція.

Проти цивільного населення окупанти застосували безпілотники.

У Лозівському районі внаслідок удару БпЛА поранена 58-річна жінка, що перебувала на вулиці в момент вибуху.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений будинок у селищі Козача Лопань Харківського району. Також каретою швидкої доставили до харківської лікарні 38-річного жителя селища Козача Лопань. Чоловік отримав вибухову травму, коли їхав на велосипеді по дорозі та поряд з ним вибухнув вибухонебезпечний предмет.

У селищі Шестаково Чугуївського району внаслідок удару російського дрону пошкоджені техніка й автівка цивільного підприємства.

Росіяни вдарили БпЛА по селу Сухий Яр Ізюмського району, пошкодили крівлю та паркан приватного домоволодіння.

Через ворожий обстріл у селі Троїцьке Куп’янського району пошкоджені вікна в будинку. В селах Яєчне, Плоске та Шипувате зазнали пошкоджень приватні будинки. У селищі Великий Бурлук внаслідок удару росіян пошкоджені вікна в кафе.

Читайте також: Сьогодні 14 червня 2026: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новини Харкова – головне 14 червня: велосипедист підірвався на міні
Новини Харкова – головне 14 червня: велосипедист підірвався на міні
14.06.2026, 09:58
Ще один максимум з НМТ: учениця з Богодухова склала англійську на 200
Ще один максимум з НМТ: учениця з Богодухова склала англійську на 200
13.06.2026, 21:16
Пожежа спалахнула у житловому будинку після атаки росіян на Харківщині (фото)
Пожежа спалахнула у житловому будинку після атаки росіян на Харківщині (фото)
14.06.2026, 09:15
Сьогодні 14 червня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 червня 2026: яке свято та день в історії
14.06.2026, 06:00
Як пройшла доба на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ
Як пройшла доба на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ
14.06.2026, 08:23
79-річний спортсмен з Харкова став чемпіоном світу та встановив рекорд
79-річний спортсмен з Харкова став чемпіоном світу та встановив рекорд
13.06.2026, 17:50

Новини за темою:

14.06.2026
Пожежа спалахнула у житловому будинку після атаки росіян на Харківщині (фото)
11.06.2026
Теракт міг статися в центрі Харкова; ДТП з дітьми – підсумки 11 червня (відео)
11.06.2026
Масовану атаку БпЛА пережив уночі Чугуїв
10.06.2026
Дрон, яким керував оператор у режимі вільного полювання, помітили над містом
08.06.2026
Дрони з ШІ автономно збивають «шахеди»: новинку випробували на Харківщині 📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двоє людей постраждали через удари БпЛА минулої доби на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 09:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом 13 червня російські БпЛА атакували населені пункти Харківського, Лозовського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів, повідомляє Нацполіція.".