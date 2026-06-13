Сьогодні 13 червня 2026: яке свято та день в історії

13 червня 1983 року на ринок надійшов мобільний телефон, а космічний зонд «Pioneer 10» перетнув орбіту Нептуна. У 1895-му відбулися перші автомобільні перегони в історії. У 1892-му в Києві запустили електричний трамвай. У 1886-му загадково загинув 40-річний король Баварії Людвіг II, а також його психіатр Бернхард фон Гудден. У 1625-му відбувся шлюб короля Англії Карла I Стюарта та дочки Генріха IV, короля Франції.

Свята та пам’ятні дати 13 червня

Друга субота червня в Україні – це День працівника меблевої промисловості та День міста Севастополь. У світі – це Всесвітній день оздоровлення, Всесвітній день ляльок, Всесвітній день публічного в’язання, Міжнародний день молодих орлів, Всесвітній день джину.

13 червня – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм.

Також сьогодні: Міжнародний день метання сокири, Всесвітній день софтболу, День швейної машини, Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій, День народження шпильки.

13 червня в історії

13 червня 1625 року відбувся шлюб короля Англії Карла I Стюарта та Генрієтти Марії де Бурбон, дочки Генріха IV, короля Франції. Докладніше.

13 червня 1886 року загадково загинув 40-річний король Баварії Людвіг II, а також його психіатр Бернхард фон Гудден. Їхні тіла виявили у воді Штарнберзького озера. Докладніше.

13 червня 1892 року в Києві запрацювала система електричного трамвая – перша в Україні та третя у Східній Європі (після Будапешта та Праги). Докладніше.

13 червня 1895 року у Франції відбулися перші у світі автомобільні перегони. Докладніше.

13 червня 1983 року у продаж надійшов перший мобільний телефон. Це відбулося в США, а компанією, яка здійснила прорив, стала Motorola. Докладніше.

13 червня 1983 року американський космічний зонд “Pioneer 10” перетнув орбіту Нептуна, ставши першим створеним людиною об’єктом за межами орбіт усіх великих планет Сонячної системи. Цю автоматичну міжпланетну станцію запустили із Землі 3 березня 1972 року. Місією “піонера” був політ до Юпітера. Зонд став першим космічним апаратом, який вивели на траєкторію виходу із Сонячної системи. Він досяг цілі: пролетів повз Юпітер і передав на Землю близько пів тисячі фото цієї планети. До Юпітера Pioneer 10 долетів наприкінці 1973 року, далі перетнув орбіту Сатурна, Урана, а в 1983-му Нептуна. При цьому зв’язок із ним був ще протягом майже 20 років. Востаннє дані “піонера” досягли Землі 27 квітня 2002-го. Далі також фіксували сигнали з нього, але жодних даних отримати не могли. Останній слабкий зв’язок був у 2003-му, тоді, за оцінками науковців, зонд був на відстані 12 млрд км від Землі. У NASA пишуть про такі досягнення свого дітища:

Перший космічний корабель, який виведено на траєкторію виходу з Сонячної системи в міжзоряний простір;

Перший космічний корабель, що полетів за межі Марса;

Перший космічний апарат, що пролетів через головний пояс астероїдів;

Перший космічний апарат, що пролетів повз Юпітер;

Перетнув орбіту Нептуна, ставши першим створеним людиною об’єктом за межами орбіт усіх планет;

Перший космічний корабель, який використовував повністю ядерну електроенергію.

Вважається, що апарат рухається у напрямку зорі Альдебаран у сузір’ї Тельця, якої досяг би приблизно через 2 млн років.

“На випадок, якщо його перехопить розумне життя, Pioneer 10 несе алюмінієву табличку зі схемами чоловіка та жінки, Сонячної системи та її розташування відносно 14 пульсарів. Очікується, що розумні істоти зможуть інтерпретувати схему, щоб визначити положення Сонця — а отже, і Землі — під час запуску відносно пульсарів”, – відзначають у NASA.

Церковне свято 13 червня

13 червня вшановують пам’ять мучениці Акилини. Докладніше.

Народні прикмети

Густий туман 13 червня – до багатого врожаю грибів влітку.

Якщо цілий день йде дощ, то погода в червні буде непостійною.

Негода 13 червня – до холодної та сніжної зими.

Що не можна робити 13 червня

Не можна думати про погане.

Не можна відмовляти у милостині.

Не можна сваритися.