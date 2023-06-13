Сьогодні 13 червня: яке свято та день в історії

13 червня 1892 року в Києві запустили електричний трамвай. 1895-го відбулися перші автомобільні перегони в історії. 1983-го на ринок надійшов мобільний телефон, а космічний зонд “Піонер-10” першим покинув межі Сонячної системи.

Свята та пам’ятні дати 13 червня

13 червня в Україні до 2022 року відзначали День визволення Маріуполя від російських терористів (що відбулося 2014-го). Інформацію про нову дату звільнення Маріуполя від росіян найближчим часом чекаємо від ЗСУ.

Під егідою ООН 13 червня відбувається Міжнародний день розповсюдження інформації про альбінізм, а також День швейної машинки.

13 червня в історії

13 червня 1892 року в Києві запрацювала система електричного трамвая – перша в Україні та третя у Східній Європі (після Будапешта та Праги).

Два нові трамвайні вагони доставили до Києва ще 3 травня. Після цього їх випробували на Подолі та лінії з Подолу на Хрещатик. Далі вагони протестувала офіційна комісія. А 13 червня електричний трамвай уже почав перевозити перших пасажирів. “Вагони переповнені публікою, причому багато хто по кілька разів їздить Олександрівським спуском вгору і вниз, цікавлячись цією важливою для Києва новинкою”, – описувала реакцію городян газета “Киевлянин”. Поступово прибутковість електричного трамвая порівняно з кінним та паровим стала очевидною. Тож уже 1896 року у місті прибрали останню лінію “конки”.

13 червня 1895 року у Франції відбулися перші у світі автомобільні перегони. Змагання організував спеціально створений із цією метою Автомобільний клуб Франції (до речі, він існує досі). Учасники мали подолати дистанцію Париж – Бордо – Париж (1,2 км). Враховуючи швидкісні характеристики автомобілів на той час, організатори розраховували, що на це перегонникам знадобиться близько 100 годин. Але переможець змагань Левасор фінішував за 48 годин та 48 хвилин, досягнувши середньої швидкості 24,14 км/год.

13 червня 1983 року в продаж надійшов перший мобільний телефон. Це сталося в США, а компанією, що здійснила прорив, стала “Motorola”.

Перша “мобілка” називалася “Dynatac 8000x”. Вона важила майже кіло (800 грамів), а довжиною була 33 см. Навіть такий “невитончений” пристрій став абсолютним хітом. Хоча його ціна відчутно “кусалася”. Перші телефони продавали по 3500 доларів. Першими власниками стали бізнесмени та політики, а володіння таким пристроєм на початку було питанням престижу.

13 червня 1983 року космічний зонд NASA “Піонер-10” став першим пристроєм, що залишив межі Сонячної системи.

Створювали “Піонер” для дослідження Юпітера. Але його вихід у далекий космос передбачався спочатку. На борту “Піонера” ​​було розміщено послання для позаземних цивілізацій, створене Карлом Саганом. Його записали на платівці з анодованого алюмінію. Там зображені: молекула нейтрального водню; чоловіча та жіноча фігури на тлі контурів “Піонера”; положення Сонця відносно центру Галактики та чотирнадцяти пульсарів; схематичне зображення планет Сонячної системи та траєкторія “Піонера-10” відносно до них. Якщо послання досягне мети, якою була мертва зірка у 27 світлових роках від землі, зворотний сигнал земляни можуть отримати не раніше 2029 року. Зв’язок із самим “Піонером-10” втратили 23 січня 2003 через обмеження потужності радіопередавача.

Церковне свято 13 червня

13 червня християни вшановують пам’ять апостола вiд 70-ти Єрма та мученика Єрмія.

Святий апостол Єрм був єпископом у Філіппополі Фракійському. Проповідуючи Євангеліє, зазнав багато скорбот від язичників, але помер мирно.

Святий мученик Єрмій постраждав за Христа у місті Комани під час гонінь за імператора Антоніна. Єрмій відмовився принести жертву язичницьким богам, як від нього вимагав правитель. І його піддали тортурам: здирали шкіру з обличчя, кинули в розпечену піч, труїли отрутою, кидали в кипляче олово, викололи очі. Проте мученик дивом залишався живим. Під час споглядання за цими тортурами й тим як мученик зносить їх багато людей повірили в Христа. Врешті правитель наказав здерти з тіла святого всю шкіру, але Єрмій і після цього залишався живим. Тоді правитель власноруч відрізав йому голову ножем. Християни таємно поховали тіло мученика Єрмія, від святих мощей якого відбувалися надалі численні зцілення.

Народні прикмети

Якщо зранку туман, то погода скоро погіршиться.

Дощ у цей день пророкує, що багатого врожаю не буде, до того ж негода обіцяє люту зиму.

Що не можна робити 13 червня

Не можна важко працювати.

Не можна лаятися та відвищувати голос.