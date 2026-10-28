У Харкові лунають вибухи: куди прилетіло

Близько 20:00 у Харкові пролунав вибух. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом опинився Новобаварський район.

Також він повідомив, що, за попередніми даними, удару завдано реактивним “Шахедом”.

Нагадаємо, сьогодні близько 12.50 під ударом був Основ’янський район. Внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа, загинула одна людина, є постраждалі. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував Основ’янський район реактивним БпЛА типу «Герань-3». Влучання зафіксовано на території відділення поштового оператора. Загинув 38-річний чоловік. Жінка та троє чоловіків отримали поранення.