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У Харкові лунають вибухи: куди прилетіло

Події 20:18   28.10.2026
Тетяна Литвіна
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У Харкові лунають вибухи: куди прилетіло Ілюстративне фото

Близько 20:00 у Харкові пролунав вибух. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом опинився Новобаварський район.

Також він повідомив, що, за попередніми даними, удару завдано реактивним “Шахедом”.

Нагадаємо, сьогодні близько 12.50 під ударом був Основ’янський район. Внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа, загинула одна людина, є постраждалі. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував Основ’янський район реактивним БпЛА типу «Герань-3». Влучання зафіксовано на території відділення поштового оператора. Загинув 38-річний чоловік. Жінка та троє чоловіків отримали поранення.

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Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 20:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 20:00 у Харкові пролунав вибух. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом опинився Новобаварський район. Удару завдано реактивним “Шахедом”.".