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У Харкові звільнився директор департаменту, який відповідає за відбудову – ХАЦ

Суспільство 12:18   28.10.2026
Вікторія Яковенко
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У Харкові звільнився директор департаменту, який відповідає за відбудову – ХАЦ

Минулого тижня з посади директора департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради звільнився Костянтин Лиска. Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на джерела у політичних колах.

Антикорупціонери нагадують: Лиска прийшов до міської ради у 2023 році, спочатку як заступник директора цього департаменту.

«Лиска — експрацівник Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області. У 2018 році він працював на посаді головного інспектора будівельного нагляду відділу по роботі з дозвільними документами ДАБІ», – додали у ХАЦ.

Нагадаємо, раніше з посади директора КП “Харківські теплові мережі” звільнився Василь Скопенко, повідомляла ГО “Харківський антикорупційний центр”. За даними антикорупціонерів, тепер підприємство очолить Євген Кауркін.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 12:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого тижня з посади директора департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради звільнився Костянтин Лиска.".