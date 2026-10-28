У Харкові звільнився директор департаменту, який відповідає за відбудову – ХАЦ

Минулого тижня з посади директора департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради звільнився Костянтин Лиска. Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на джерела у політичних колах.

Антикорупціонери нагадують: Лиска прийшов до міської ради у 2023 році, спочатку як заступник директора цього департаменту.

«Лиска — експрацівник Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області. У 2018 році він працював на посаді головного інспектора будівельного нагляду відділу по роботі з дозвільними документами ДАБІ», – додали у ХАЦ.

Нагадаємо, раніше з посади директора КП “Харківські теплові мережі” звільнився Василь Скопенко, повідомляла ГО “Харківський антикорупційний центр”. За даними антикорупціонерів, тепер підприємство очолить Євген Кауркін.

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