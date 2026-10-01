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У “Харківських теплових мережах” – новий керівник: хто очолив КП

Суспільство 13:51   01.10.2026
Вікторія Яковенко
У “Харківських теплових мережах” – новий керівник: хто очолив КП Фото: ХАЦ

Василь Скопенко звільнився з посади директора КП “Харківські теплові мережі”, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр”. За їхніми даними, тепер підприємство очолить Євген Кауркін.

“Про зміну керівника стало відомо з аналітичної системи YouControl. За даними реєстру, Скопенко звільнився ще 4 вересня, одразу керівницею стала Єлизавета Слизченко. А вже 15 вересня директором призначили Кауркіна, який раніше був технічним директором “Теплових мереж” та очолював “Харківводоканал”, – розповіли антикорупціонери.

ХАЦ нагадує, що Скопенко призначили гендиректором тепломереж 2 лютого 2021 року.

Нагадаємо, 30 квітня 2025 року на сесії Харківської міськради ухвалили рішення про реорганізацію КП «Харківводоканал» шляхом приєднання до КП «Харківські теплові мережі». Після завершення процедури нове підприємство функціонуватиме під назвою КП «Харківські технологічні мережі».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2026 в 13:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Василь Скопенко звільнився з посади директора КП “Харківські теплові мережі”, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр”.".