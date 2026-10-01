Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 50 тисяч гривень
Станом на 1 жовтня у Харківській області актуальні 2453 вакансії, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Повний список усіх вакансій доступний тут. Десяток найкращих виглядає так:
- Спеціаліст-юрисконсульт – 50 000 грн.
- Головний інженер – 40 000 грн.
- Машиніст автогрейдера – 39 000 грн.
- Начальник відділу – 35 700 грн.
- Представник торговельний – 35 000 грн.
- Виконавець робіт – 32 500 грн.
- Арматурник – 26 000 грн.
- Фахівець із соціальної роботи – 25 880 грн.
- Маркувальник – 25 000 грн.
- Контролер якості – 22 000 грн.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
Нагадаємо, у Салтівському районі 30-річну жінку підозрюють у підробленні медичних документів та незаконному отриманні близько 487 тисяч гривень державних виплат за програмою «муніципальна няня», повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Фігурантка – мешканка Полтави, уточнили в Харківській обласній прокуратурі.