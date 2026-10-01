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Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 50 тисяч гривень

Суспільство 12:35   01.10.2026
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 50 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 1 жовтня у Харківській області актуальні 2453 вакансії, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Повний список усіх вакансій доступний тут. Десяток найкращих виглядає так:

  1. Спеціаліст-юрисконсульт – 50 000 грн.
  2. Головний інженер – 40 000 грн.
  3. Машиніст автогрейдера – 39 000 грн.
  4. Начальник відділу – 35 700 грн.
  5. Представник торговельний – 35 000 грн.
  6. Виконавець робіт – 32 500 грн.
  7. Арматурник – 26 000 грн.
  8. Фахівець із соціальної роботи – 25 880 грн.
  9. Маркувальник – 25 000 грн.
  10. Контролер якості – 22 000 грн.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, у Салтівському районі 30-річну жінку підозрюють у підробленні медичних документів та незаконному отриманні близько 487 тисяч гривень державних виплат за програмою «муніципальна няня», повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Фігурантка – мешканка Полтави, уточнили в Харківській обласній прокуратурі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2026 в 12:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 1 жовтня у Харківській області актуальні 2453 вакансії, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".