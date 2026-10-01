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Заплановані роботи: без світла будуть мешканці Київського району в неділю

Суспільство 11:42   01.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Заплановані роботи: без світла будуть мешканці Київського району в неділю Фото: АТ “Харківобленерго”

У неділю, 4 жовтня, фахівці проводитимуть ремонтні роботи в Київському районі. Через це частина мешканців залишаться без електрики, пишуть у АТ “Харківобленерго”.

Таким чином, без світла будуть мешканці будинків за такими адресами:

  • вул. Академіка Вальтера
  • пр. Академіка Курчатова
  • вул. Академіка Синельникова
  • вул. Академіка Волкова
  • бул. Миру
  • вул. Гаркуші
  • вул. Гацева
  • пр-д Євпаторійський
  • вул. Лейпунського
  • пров. Лейпунського
  • вул. Москаленка
  • вул. Обреїмова
  • вул. Латишева
  • вул. Шубнікова

Раніше МГ “Об’єктив” також поінформувала, що до 26 жовтня рух транспорту на вулиці Москалівській, біля будинку №93, буде обмежений. Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з аварійними роботами на газопроводі, уточнили у мерії.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2026 в 11:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 4 жовтня, фахівці проводитимуть ремонтні роботи в Київському районі. Через це частина мешканців залишаться без електрики, пишуть у АТ “Харківобленерго”.".