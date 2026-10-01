Заплановані роботи: без світла будуть мешканці Київського району в неділю

У неділю, 4 жовтня, фахівці проводитимуть ремонтні роботи в Київському районі. Через це частина мешканців залишаться без електрики, пишуть у АТ “Харківобленерго”.

Таким чином, без світла будуть мешканці будинків за такими адресами:

вул. Академіка Вальтера

пр. Академіка Курчатова

вул. Академіка Синельникова

вул. Академіка Волкова

бул. Миру

вул. Гаркуші

вул. Гацева

пр-д Євпаторійський

вул. Лейпунського

пров. Лейпунського

вул. Москаленка

вул. Обреїмова

вул. Латишева

вул. Шубнікова

Раніше МГ “Об’єктив” також поінформувала, що до 26 жовтня рух транспорту на вулиці Москалівській, біля будинку №93, буде обмежений. Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з аварійними роботами на газопроводі, уточнили у мерії.