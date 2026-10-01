Заплановані роботи: без світла будуть мешканці Київського району в неділю
У неділю, 4 жовтня, фахівці проводитимуть ремонтні роботи в Київському районі. Через це частина мешканців залишаться без електрики, пишуть у АТ “Харківобленерго”.
Таким чином, без світла будуть мешканці будинків за такими адресами:
- вул. Академіка Вальтера
- пр. Академіка Курчатова
- вул. Академіка Синельникова
- вул. Академіка Волкова
- бул. Миру
- вул. Гаркуші
- вул. Гацева
- пр-д Євпаторійський
- вул. Лейпунського
- пров. Лейпунського
- вул. Москаленка
- вул. Обреїмова
- вул. Латишева
- вул. Шубнікова
Раніше МГ “Об’єктив” також поінформувала, що до 26 жовтня рух транспорту на вулиці Москалівській, біля будинку №93, буде обмежений. Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з аварійними роботами на газопроводі, уточнили у мерії.