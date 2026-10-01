Запланированы работы: без света будут жители Киевского района в воскресенье
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В воскресенье, 4 октября, специалисты будут проводить ремонтные работы в Киевском районе. Из-за этого часть жителей останутся без электричества, пишут в АО «Харьковоблэнерго».
Таким образом, без света будут жители домов по таким адресам:
- ул. Академика Вальтера
- пр. Академика Курчатова
- ул. Академика Синельникова
- ул. Академика Волкова
- бул. Мира
- ул. Гаркуши
- ул. Гацева
- пр-д Евпаторийский
- ул. Лейпунского
- пер. Лейпунского
- ул. Москаленко
- ул. Обреимова
- ул. Латышева
- ул. Шубникова
Ранее МГ «Объектив» также информировала, что до 26 октября движение транспорта на улице Москалевской, возле дома №93, будет ограничено. Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с аварийными работами на газопроводе, уточнили в мэрии.