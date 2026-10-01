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Запланированы работы: без света будут жители Киевского района в воскресенье

Общество 11:42   01.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Запланированы работы: без света будут жители Киевского района в воскресенье Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В воскресенье, 4 октября, специалисты будут проводить ремонтные работы в Киевском районе. Из-за этого часть жителей останутся без электричества, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Таким образом, без света будут жители домов по таким адресам:

  • ул. Академика Вальтера
  • пр. Академика Курчатова
  • ул. Академика Синельникова
  • ул. Академика Волкова
  • бул. Мира
  • ул. Гаркуши
  • ул. Гацева
  • пр-д Евпаторийский
  • ул. Лейпунского
  • пер. Лейпунского
  • ул. Москаленко
  • ул. Обреимова
  • ул. Латышева
  • ул. Шубникова

Ранее МГ «Объектив» также информировала, что до 26 октября движение транспорта на улице Москалевской, возле дома №93, будет ограничено. Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с аварийными работами на газопроводе, уточнили в мэрии.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 11:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 4 октября, специалисты будут проводить ремонтные работы в Киевском районе.".