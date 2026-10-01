Запланированы работы: без света будут жители Киевского района в воскресенье

В воскресенье, 4 октября, специалисты будут проводить ремонтные работы в Киевском районе. Из-за этого часть жителей останутся без электричества, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Таким образом, без света будут жители домов по таким адресам:

ул. Академика Вальтера

пр. Академика Курчатова

ул. Академика Синельникова

ул. Академика Волкова

бул. Мира

ул. Гаркуши

ул. Гацева

пр-д Евпаторийский

ул. Лейпунского

пер. Лейпунского

ул. Москаленко

ул. Обреимова

ул. Латышева

ул. Шубникова

Ранее МГ «Объектив» также информировала, что до 26 октября движение транспорта на улице Москалевской, возле дома №93, будет ограничено. Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с аварийными работами на газопроводе, уточнили в мэрии.

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