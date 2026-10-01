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Сразу в трех районах Харькова сегодня не будет газа

Общество 10:16   01.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сразу в трех районах Харькова сегодня не будет газа

Сегодня, 1 октября, часть абонентов в Харькове останутся без голубого топлива, предупреждают в Харьковском городском филиале «Газсети».

Без газа частично будет Киевский район:

  • въезд. Цветочный дома 1, 2, 5
  • пер. Цветочный дом 3
  • 3-й в-д Цветочный дом 4

Салтовский район:

  • ул. Валентиновская дома 48, 50

Немышлянский район:

  • ул. Крамаренковская дома 110

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили в сообщении.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 10:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 1 октября, часть абонентов в Харькове останутся без голубого топлива, предупреждают в Харьковском городском филиале «Газсети».".