Сразу в трех районах Харькова сегодня не будет газа
Сегодня, 1 октября, часть абонентов в Харькове останутся без голубого топлива, предупреждают в Харьковском городском филиале «Газсети».
Без газа частично будет Киевский район:
- въезд. Цветочный дома 1, 2, 5
- пер. Цветочный дом 3
- 3-й в-д Цветочный дом 4
Салтовский район:
- ул. Валентиновская дома 48, 50
Немышлянский район:
- ул. Крамаренковская дома 110
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили в сообщении.