Сразу в трех районах Харькова сегодня не будет газа

Сегодня, 1 октября, часть абонентов в Харькове останутся без голубого топлива, предупреждают в Харьковском городском филиале «Газсети».

Без газа частично будет Киевский район:

въезд. Цветочный дома 1, 2, 5

пер. Цветочный дом 3

3-й в-д Цветочный дом 4

Салтовский район:

ул. Валентиновская дома 48, 50

Немышлянский район:

ул. Крамаренковская дома 110

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили в сообщении.