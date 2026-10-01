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Утром россияне атаковали Харьков – что известно

Происшествия 09:20   01.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром россияне атаковали Харьков – что известно

1 октября в 09:10 мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по Харькову.

Известно, что вражеский дрон прилетел по Киевскому району.

«Последствия уточняем», – добавил Терехов.

Новость будет дополняться. Отметим, до этого мониторинговые ТГ-каналы сообщали, что на север области летел вражеский ударный БпЛА. Однако в районе Лесного он пропал с радаров. После чего в городе раздался взрыв.

Напомним, утром 1 октября в пресс-службе Изюмской ГВА проинформировали, что около 05:15 россияне выпустили КАБы по городу. В результате «прилетов» повреждены десятки домов и неработающее предприятие. Также известно о пострадавшем.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 09:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 октября в 09:10 мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по Харькову.".