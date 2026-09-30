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Особый боезаряд: россияне нашли новый способ оставить украинцев без света

Украина 21:30   30.09.2026
Татьяна Литвина
Особый боезаряд: россияне нашли новый способ оставить украинцев без света Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Сегодня, 30 сентября, российские военные впервые применили на реактивном БПЛА особый боезаряд. Он специально создан для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций.

Об этом сообщил технологический советник президента Сергей Бескрестнов с позывным Флэш.

По его словам, боезаряд кумулятивно-режущей специальной нагрузки (КРСН) состоит из основного боезаряда весом 40 кг и четырех модулей поражения.

«Я думаю, что в планах противника атаковать важные высоковольтные линии электропередачи», — считает Флеш.

Сегодня днем россияне ударили по линии электропередач в Киеве. В Укрэнерго сообщили, что в результате обстрела в части Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей введены аварийные отключения. 

Видео удара опубликовал в своем телеграм-канале Сергей Стерненко.

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Напомним, некоторые энергетические объекты в Харьковской области россияне атаковали более 50 раз. Только после того, как их перестали восстанавливать, атаки прекратились, рассказали в Харьковоблэнерго. Вместе с тем строительство защитных сооружений над объектами энергетики на Харьковщине продолжается, говорят энергетики.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2026 в 21:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 30 сентября, российские военные впервые применили на реактивном БПЛА особый боезаряд. Он специально создан для уничтожения высоковольтных опор и мостов.".