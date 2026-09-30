Особый боезаряд: россияне нашли новый способ оставить украинцев без света

Сегодня, 30 сентября, российские военные впервые применили на реактивном БПЛА особый боезаряд. Он специально создан для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций.

Об этом сообщил технологический советник президента Сергей Бескрестнов с позывным Флэш.

По его словам, боезаряд кумулятивно-режущей специальной нагрузки (КРСН) состоит из основного боезаряда весом 40 кг и четырех модулей поражения.

«Я думаю, что в планах противника атаковать важные высоковольтные линии электропередачи», — считает Флеш.

Сегодня днем россияне ударили по линии электропередач в Киеве. В Укрэнерго сообщили, что в результате обстрела в части Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей введены аварийные отключения.

Видео удара опубликовал в своем телеграм-канале Сергей Стерненко.

Напомним, некоторые энергетические объекты в Харьковской области россияне атаковали более 50 раз. Только после того, как их перестали восстанавливать, атаки прекратились, рассказали в Харьковоблэнерго. Вместе с тем строительство защитных сооружений над объектами энергетики на Харьковщине продолжается, говорят энергетики.