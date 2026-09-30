Почти 100 боеприпасов нашел житель Харьковщины, когда собирал грибы
Местный житель села Тарановка во время «тихой охоты» обнаружил арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.
«Еще мгновение назад он просто собирал грибы. А теперь — стоял рядом с тем, что могло унести жизнь. Местный житель села Тарановка обнаружил предметы, похожие на взрывоопасные, о чем сразу сообщил спасателям. Прибывшие на место происшествия пиротехники тщательно обследовали прилегающую территорию и обнаружили целый арсенал боеприпасов разного калибра: артиллерийские снаряды, минометные мины и боевые части к снарядам», — рассказали в межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.
Специалисты изъяли 97 единиц взрывоопасных предметов, их обезвредили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Напомним, ранее саперы обезвредили в Харьковской области 250 килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны.