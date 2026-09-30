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Почти 100 боеприпасов нашел житель Харьковщины, когда собирал грибы

Общество 10:43   30.09.2026
Виктория Яковенко
Почти 100 боеприпасов нашел житель Харьковщины, когда собирал грибы Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и реагирования

Местный житель села Тарановка во время «тихой охоты» обнаружил арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.

«Еще мгновение назад он просто собирал грибы. А теперь — стоял рядом с тем, что могло унести жизнь. Местный житель села Тарановка обнаружил предметы, похожие на взрывоопасные, о чем сразу сообщил спасателям. Прибывшие на место происшествия пиротехники тщательно обследовали прилегающую территорию и обнаружили целый арсенал боеприпасов разного калибра: артиллерийские снаряды, минометные мины и боевые части к снарядам», — рассказали в межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Специалисты изъяли 97 единиц взрывоопасных предметов, их обезвредили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

арсенал боеприпасов нашли на Харьковщине
Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и реагирования
арсенал боеприпасов нашли на Харьковщине
Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и реагирования
арсенал боеприпасов нашли на Харьковщине
Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и реагирования

Напомним, ранее саперы обезвредили в Харьковской области 250 килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2026 в 10:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Местный житель села Тарановка во время «тихой охоты» обнаружил арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.".