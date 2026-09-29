Сегодня 29 сентября: какой день в истории

29 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра. В этот день 1399 года отречение от престола Англии под принуждением подписал король Ричард II. В 1913-м году таинственно исчез изобретатель Рудольф Дизель. В 1922-м заманили в ловушку и арестовали атаманов Холодного Яра. В 1938-м в Харькове вынесли смертный приговор бандуристу Игнату Хоткевичу. В 2023-м из Синьковки в Харьковской области эвакуировали пять последних местных жителей. Также 29 сентября в разные годы родились драматург Иван Карпенко-Карый и историк, глава Украинской Центральной Рады Михаил Грушевский.

Праздники и памятные даты 29 сентября

29 сентября в Украине и во всем мире под эгидой ООН проходит День памяти трагедии Бабьего Яра.

Сегодня – День города Мариуполь.

В мире – Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах.

Также сегодня: Всемирный день сердца, День отоларинголога.

Видео создано с использованием ИИ

29 сентября в истории

29 сентября 1399 года отречение от престола Англии под принуждением подписал король Ричард II. На этом прервалась старшая ветвь наследования Плантагенетов. Подробнее.

29 сентября 1845 года на Кропивниччине родился будущий выдающийся украинский драматург Иван Карпенко-Карый (Иван Карпович Тобилевич). Подробнее.

29 сентября 1866 года родился Михаил Грушевский – будущий глава Центральной Рады Украинской Народной Республики, историк, политик и автор наиболее полной истории Украины – многотомной «Истории Украины-Руси». Подробнее.

29 сентября 1913 года таинственно исчез Рудольф Дизель – изобретатель двигателя, названного в его честь. Дизель отправился в путешествие через Ла-Манш: на пароходе «Дрезден» он должен был добраться из Антверпена в Великобританию. Вечером 29 сентября его видели в последний раз: изобретатель поужинал и пошел в свою каюту, распорядившись, когда его разбудить. Но утром его каюта была пустой, а кровать – не тронутой.

«Исчезновение Дизеля ошеломило мир. Благодаря многочисленным патентам он казался очень богатым и был титаном изобретательства. Однако после его исчезновения и официального признания смерти новые подробности показали, что на самом деле у него были серьезные долги из-за неудачных инвестиций, он страдал от проблем со здоровьем, писала Дженнифер Латсон для журнала «TIME». Хотя его смерть официально признана самоубийством, загадочные обстоятельства вокруг нее еще много лет держали Дизеля в центре внимания. Некоторые сторонники теорий заговора были убеждены, что его убили немецкие шпионы из-за значения дизельного двигателя для ранних конструкций подлодок, или что конкуренты в мире бизнеса хотели его устранить. С годами появлялись и другие истории», – отмечает издание Смитсоновского института Smithsonian.

Некоторые конспирологи даже утверждали, что Дизель жив и будто бы его видели в Канаде. Впрочем, 10 октября 1913 года из моря подняли тело мужчины. Его обнаружил экипаж нидерландского лоцманского судна «Coertsen». Опознать утопленника было невозможно из-за сильного разложения. Но сын Дизеля опознал личные вещи отца, которые были на теле. Окончательно обстоятельства смерти изобретателя не установили до нашего времени.

29 сентября 1922 года большевистские агенты арестовали большинство атаманов Холодноярской Республики, устроив для них ловушку – фейковый «съезд» в Звенигородке Черкасской области. Подробнее.

29 сентября 1938 года особая тройка УНКВД по Харьковской области приговорила к расстрелу за участие в контрреволюционной организации и шпионаже в пользу Германии украинского писателя и бандуриста Гната Хоткевича. Его расстреляли 8 октября 1938 года.

29 сентября 1941 года в Бабьем Яру в Киеве нацисты расстреляли около 22 тысяч евреев. Это был первый из двух дней самых массовых расстрелов. Подробнее.

29 сентября 2023 года из Синьковки под Купянском вывезли последних гражданских. Подробнее.

Церковный праздник 29 сентября

29 сентября чтят память преподобного Кириака, отшельника. Подробнее.

Народные приметы

Чем теплее и суше этот день, тем позже наступит зима.

Если листья пожелтели, но не опадают, то осень будет затяжной.

Если 29 сентября пошел дождь, то октябрь будет дождливым.

Что нельзя делать 29 сентября

Нельзя стричь ногти и волосы.

Нельзя париться в бане.

Нельзя надевать грязную или сильно изношенную одежду.

День не подходит для начала новых дел, устройства на работу, переезда или далекой поездки.

Нельзя брать в руки острые и режущие предметы — высокий риск пораниться.