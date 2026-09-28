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Каким будет октябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков

Общество 13:36   28.09.2026
Виктория Яковенко
Каким будет октябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщил предварительный прогноз на октябрь 2026 года в Харьковской области.

Ожидается, что во второй месяц осени все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 8,1 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода.

Количество осадков в октябре также ожидается в пределах климатической нормы – 46 мм.

Напомним, во второй декаде сентября погода в Харькове и области оказалась неожиданно теплой. Температура была выше средних многолетних показателей. Длилось метеорологическое лето. Об этом сообщали в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей. По данным центра, дожди прошли по большей части области и почти полностью ликвидировали засуху.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 13:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщил предварительный прогноз на октябрь 2026 года в Харьковской области.".