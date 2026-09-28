Каким будет октябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщил предварительный прогноз на октябрь 2026 года в Харьковской области.

Ожидается, что во второй месяц осени все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 8,1 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода.

Количество осадков в октябре также ожидается в пределах климатической нормы – 46 мм.

Напомним, во второй декаде сентября погода в Харькове и области оказалась неожиданно теплой. Температура была выше средних многолетних показателей. Длилось метеорологическое лето. Об этом сообщали в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей. По данным центра, дожди прошли по большей части области и почти полностью ликвидировали засуху.