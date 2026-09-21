Сегодня 21 сентября 2026: какой праздник и день в истории

21 сентября – Международный день мира. В Украине – День города Чернигов. В этот день 1792 в революционной Франции Национальный конвент проголосовал за отмену монархии. В 1933-м в Германии начался суд над коммунистами, которых обвинили в поджоге Рейхстага. В 1982-м президент США Рональд Рейган подписал прокламацию о чествовании Украинской Хельсинкской группы. В 1991-м в Армении состоялся референдум за независимость и выход из СССР. В 2022-м российский диктатор Путин объявил «частичную мобилизацию».

Праздники и памятные даты 21 сентября

21 сентября в Украине – День города Чернигов.

В мире – Международный день мира и День нулевых выбросов.

Также сегодня: Международный день борьбы с монокультурными насаждениями, День европейского сотрудничества, Всемирный день благодарения, День независимости республики Армения, Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, День эскейпологии (это одно из направлений искусства иллюзионистов, когда они демонстрируют искусство бегства из ловушек), День минигольфа. Стартует Неделя приручения животных, которых труднее приручить.

21 сентября в истории

21 сентября 1792 года в революционной Франции Национальный конвент проголосовал за отмену монархии. На следующий день провозгласили Французскую республику – сейчас она известна как Первая республика, поскольку впереди у Франции было еще несколько эпизодов возвращения к монархии и ряд революций.

Первая ликвидация монархии произошла во времена Великой Французской революции, а ее жертвой стал король Людовик XVI. Он сам в свое время дал карты в руки будущим революционерам, когда впервые за долгое время созвал в стране Генеральные штаты. Именно с собрания трех сословий французского общества в 1789 году началась история, которая для Людовика завершилась на гильотине. Уже летом 1789 года группа депутатов (преимущественно третьего сословия) образовала Национальное собрание. Затем они провозгласили себя Учредительным собранием и начали разрабатывать первую французскую Конституцию. Ее приняли 3 сентября 1791 года, а король вынужден был согласиться. Конституция значительно ограничила власть Людовика XVI, однако он продолжал быть монархом почти год. За это время король пытался бежать из своей страны, а европейские монархии, в том числе Австрия и Пруссия, вступили в войну с Францией с целью подавить революцию. Когда войска противника приближались к Парижу, народ штурмом взял королевский дворец Тюильри. Это было 10 августа 1792 года. Людовика и его жену Марию-Антуанетту арестовали. После ликвидации монархии и провозглашения республики королевскую чету судили и казнили.

21 сентября 1933 года в немецком Лейпциге начался судебный процесс над обвиняемыми в поджоге Рейхстага. Подробнее.

21 сентября 1982 года президент США Рональд Рейган подписал прокламацию 4973 – о чествовании Украинской Хельсинкской группы. Подробнее.

21 сентября 1991 года в Армении состоялся референдум, на котором 99% граждан проголосовали за государственную независимость республики и ее выход из состава СССР.

21 сентября 2022 года после бегства российских оккупантов из большей части Харьковской области российский диктатор Путин объявил так называемую «частичную мобилизацию». Подробнее.

Церковный праздник 21 сентября

21 сентября — отдание праздника Воздвижения. Чтят память апостола от 70-ти Кодрата. Подробнее.

Народные приметы 21 сентября

Много паутины на деревьях – к потеплению.

Чем больше шелухи на луковицах, тем холоднее будет зима.

Что нельзя делать 21 сентября

Нельзя оставлять без присмотра огонь – в этот день велик риск пожара.

Нельзя одевать старую или неудобную обувь.

Не рекомендуется родителям купать ребенка.