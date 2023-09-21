Live
  • Чт 21.09.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.14
    • 🟢

Сегодня 21 сентября: какой праздник и день в истории

Мир 06:00   21.09.2023
Оксана Горун
Сегодня 21 сентября: какой праздник и день в истории

21 сентября – Международный день мира. В этот день в 1933 году в Германии начался суд над коммунистами, которых обвиняли в поджоге Рейхстага. Поджог нацисты использовали для того, чтобы добиться расширения полномочий Гитлера и избавиться от конкурентов на выборах. В 1991 году в этот день в Армении состоялся референдум за независимость и выход из СССР.

Праздники и памятные даты 21 сентября

21 сентября в Украине и мире под эгидой ООН проходит День мира.

Также в Украине отмечают День Чернигова.

В мире: Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера; Международный день борьбы с монокультурными насаждениями; Всемирный день благодарения; День нулевых выбросов; День европейского сотрудничества.

21 сентября в истории

21 сентября 1933 года в немецком Лейпциге начался судебный процесс над обвиняемыми в поджоге Рейхстага. Перед судом предстало почти все руководство коммунистической партии Германии, а также коммунист Маринус ван дер Люббе, которого единственного действительно обнаружили на месте происшествия.

Поджигатель Рейхстага
Маринус ван дер Люббе во время суда. Фото: www.ad.nl

Сам поджог Рейхстага произошел в удачный для Гитлера и его партии момент – 27 февраля 1933 года, накануне выборов. Выборы были внеочередными – по просьбе нового канцлера Гитлера президент Германии Пауль фон Гинденбург накануне распустил парламент и назначил новые выборы на 5 марта. В предыдущем составе рейхстага главные идеологические противники нацистов – коммунисты – имели 17% мест. Конечно, столь широкое представительство не устраивало Гитлера, желавшего вообще запретить компартию в Германии. Во время предвыборной кампании нацисты активно пугали граждан Германии угрозой коммунистической революции «как в России». Поэтому пожар в Рейхстаге моментально объявили «сигналом к началу коммунистического путча». Историки расходятся во мнениях относительно того, кто действительно поджег Рейхстаг, но единодушны в том, кому это было выгодно.

Пожар в Рейхстаге после поджога
Фото: wikipedia.org

Установленные факты таковы. Пожар начался в 21:27 27 февраля. Огонь потушили уже в 23:30. Пожарные и полиция при осмотре места происшествия пришли к выводу, что имел место поджог. А во время пожара в Рейхстаге задержали 24-летнего голландского коммуниста Маринуса ван дер Люббе. Он не оказывал никакого сопротивления и в дальнейшем во время судебного процесса признал себя виновным в поджоге. Он утверждал, что совершил поджог самостоятельно – без руководства и указаний от кого-либо. Однако на месте пожара Герман Геринг заявил, что подозревает в причастности компартию Германии. А Гитлер расширил это обвинение до того, что поджог должен был стать сигналом для начала «коммунистического путча».

Осудить все руководство компартии вместе с Маринусом ван дер Люббе не удалось – эти обвинения суд отверг. Ван дер Люббе приговорили к смертной казни и казнили в 1934 году на гильотине. Несмотря на неудачу в судебном процессе, нацисты получили чрезвычайные политические дивиденды от поджога Рейхстага. Уже на следующий день после происшествия, 28 февраля, Гинденбург подписал «Распоряжение президента о защите немецкого государства и народа». Этот документ отменил большинство гражданских прав и предоставил канцлеру Гитлеру дополнительные полномочия. Это не противоречило Конституции – подобное было предусмотрено «для сохранения гражданской безопасности». Результат на выборах в рейхстаг также обрадовал нацистов – они получили дополнительно еще 5 млн голосов избирателей. Это дало партии Гитлера устойчивое большинство в парламенте, а значит, возможность принять «Закон о дополнительных полномочиях». Этот закон сконцентрировал в руках Гитлера еще большую власть. Она не стала в этот момент абсолютной – ведь в стране был президент Гинденбург. После его смерти, в 1934-м, Гитлер окончательно превратился в диктатора.

21 сентября 1991 года в Армении состоялся референдум, на котором 99% граждан проголосовали за государственную независимость республики и ее выход из состава СССР.

Церковный праздник 21 сентября

21 сентября по новому церковному календарю православные в Украине чтят память апостола от 70-ти Кодрата. Он проповедовал христианство в Афинах и Магнезии, был епископом Афинским. Многих язычников обратил в христианство. Однажды разъяренная толпа язычников напала на апостола, чтобы побить его камнями. Однако по Божьей воле апостол остался жив. Тогда его бросили в тюрьму, где уморили голодом. Апостол скончался и похоронен в Магнезии.

Народные приметы 21 сентября

Много паутины на деревьях – к потеплению.

Чем больше шелухи на луковицах, тем холоднее будет зима.

Что нельзя делать 21 сентября

Нельзя оставлять без присмотра огонь – в этот день велик риск пожара.

Нельзя одевать старую или неудобную обувь.

Не рекомендуется родителям купать ребенка.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Шесть «прилетов» в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили подробности
Шесть «прилетов» в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили подробности
21.09.2023, 06:23
Ракетная атака на Харьков: били предварительно С-300 — Мельник
Ракетная атака на Харьков: били предварительно С-300 — Мельник
21.09.2023, 06:14
В Харькове уже несколько взрывов — Терехов
В Харькове уже несколько взрывов — Терехов
21.09.2023, 05:58
Войска РФ будут готовы к наступлению на Купянск в ближайшее время — эксперт
Войска РФ будут готовы к наступлению на Купянск в ближайшее время — эксперт
20.09.2023, 21:37
Сегодня 21 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 сентября: какой праздник и день в истории
21.09.2023, 06:00
«Прилеты» в Харькове: есть раненые
«Прилеты» в Харькове: есть раненые
21.09.2023, 06:48

Новости по теме:

06:00
Сегодня 20 сентября: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 19 сентября: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 18 сентября: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 17 сентября: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 16 сентября: какой праздник и день в истории

  • Категории: Мир, Общество, Политика, Происшествия; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сегодня 21 сентября: какой праздник и день в истории»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 06:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 сентября – Международный день мира. В этот день в 1933 году в Германии начался суд над коммунистами, которых обвиняли в поджоге Рейхстага. Поджог нацисты использовали для того, чтобы добиться расширения полномочий Гитлера и избавиться от конкурентов на выборах. В 1991 году в этот день в Армении состоялся референдум за независимость и выход из СССР".