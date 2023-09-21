Сегодня 21 сентября: какой праздник и день в истории
21 сентября – Международный день мира. В этот день в 1933 году в Германии начался суд над коммунистами, которых обвиняли в поджоге Рейхстага. Поджог нацисты использовали для того, чтобы добиться расширения полномочий Гитлера и избавиться от конкурентов на выборах. В 1991 году в этот день в Армении состоялся референдум за независимость и выход из СССР.
Праздники и памятные даты 21 сентября
21 сентября в Украине и мире под эгидой ООН проходит День мира.
Также в Украине отмечают День Чернигова.
В мире: Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера; Международный день борьбы с монокультурными насаждениями; Всемирный день благодарения; День нулевых выбросов; День европейского сотрудничества.
21 сентября в истории
21 сентября 1933 года в немецком Лейпциге начался судебный процесс над обвиняемыми в поджоге Рейхстага. Перед судом предстало почти все руководство коммунистической партии Германии, а также коммунист Маринус ван дер Люббе, которого единственного действительно обнаружили на месте происшествия.
Сам поджог Рейхстага произошел в удачный для Гитлера и его партии момент – 27 февраля 1933 года, накануне выборов. Выборы были внеочередными – по просьбе нового канцлера Гитлера президент Германии Пауль фон Гинденбург накануне распустил парламент и назначил новые выборы на 5 марта. В предыдущем составе рейхстага главные идеологические противники нацистов – коммунисты – имели 17% мест. Конечно, столь широкое представительство не устраивало Гитлера, желавшего вообще запретить компартию в Германии. Во время предвыборной кампании нацисты активно пугали граждан Германии угрозой коммунистической революции «как в России». Поэтому пожар в Рейхстаге моментально объявили «сигналом к началу коммунистического путча». Историки расходятся во мнениях относительно того, кто действительно поджег Рейхстаг, но единодушны в том, кому это было выгодно.
Установленные факты таковы. Пожар начался в 21:27 27 февраля. Огонь потушили уже в 23:30. Пожарные и полиция при осмотре места происшествия пришли к выводу, что имел место поджог. А во время пожара в Рейхстаге задержали 24-летнего голландского коммуниста Маринуса ван дер Люббе. Он не оказывал никакого сопротивления и в дальнейшем во время судебного процесса признал себя виновным в поджоге. Он утверждал, что совершил поджог самостоятельно – без руководства и указаний от кого-либо. Однако на месте пожара Герман Геринг заявил, что подозревает в причастности компартию Германии. А Гитлер расширил это обвинение до того, что поджог должен был стать сигналом для начала «коммунистического путча».
Осудить все руководство компартии вместе с Маринусом ван дер Люббе не удалось – эти обвинения суд отверг. Ван дер Люббе приговорили к смертной казни и казнили в 1934 году на гильотине. Несмотря на неудачу в судебном процессе, нацисты получили чрезвычайные политические дивиденды от поджога Рейхстага. Уже на следующий день после происшествия, 28 февраля, Гинденбург подписал «Распоряжение президента о защите немецкого государства и народа». Этот документ отменил большинство гражданских прав и предоставил канцлеру Гитлеру дополнительные полномочия. Это не противоречило Конституции – подобное было предусмотрено «для сохранения гражданской безопасности». Результат на выборах в рейхстаг также обрадовал нацистов – они получили дополнительно еще 5 млн голосов избирателей. Это дало партии Гитлера устойчивое большинство в парламенте, а значит, возможность принять «Закон о дополнительных полномочиях». Этот закон сконцентрировал в руках Гитлера еще большую власть. Она не стала в этот момент абсолютной – ведь в стране был президент Гинденбург. После его смерти, в 1934-м, Гитлер окончательно превратился в диктатора.
21 сентября 1991 года в Армении состоялся референдум, на котором 99% граждан проголосовали за государственную независимость республики и ее выход из состава СССР.
Церковный праздник 21 сентября
21 сентября по новому церковному календарю православные в Украине чтят память апостола от 70-ти Кодрата. Он проповедовал христианство в Афинах и Магнезии, был епископом Афинским. Многих язычников обратил в христианство. Однажды разъяренная толпа язычников напала на апостола, чтобы побить его камнями. Однако по Божьей воле апостол остался жив. Тогда его бросили в тюрьму, где уморили голодом. Апостол скончался и похоронен в Магнезии.
Народные приметы 21 сентября
Много паутины на деревьях – к потеплению.
Чем больше шелухи на луковицах, тем холоднее будет зима.
Что нельзя делать 21 сентября
Нельзя оставлять без присмотра огонь – в этот день велик риск пожара.
Нельзя одевать старую или неудобную обувь.
Не рекомендуется родителям купать ребенка.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 сентября – Международный день мира. В этот день в 1933 году в Германии начался суд над коммунистами, которых обвиняли в поджоге Рейхстага. Поджог нацисты использовали для того, чтобы добиться расширения полномочий Гитлера и избавиться от конкурентов на выборах. В 1991 году в этот день в Армении состоялся референдум за независимость и выход из СССР".