Новости Харькова – главное 5 ноября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Ночью на Харьковщину летели КАБы и беспилотники

В 00:48 Воздушные силы ВСУ зафиксировали реактивный беспилотник в сторону Краснопавловки – он летел с восточной стороны. А в 02:41 россияне выпустили на Харьковщину КАБы.

Одновременно на Лозову полетели БпЛА. После чего в течение утра оккупанты атаковали преимущественно Запорожье и Днепр – реактивными беспилотниками. Информации о взрывах и «прилетах» в Харькове не было. По состоянию на 07:15 – новых угроз для областного центра и всего региона нет.