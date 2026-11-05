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Новости Харькова – главное 5 ноября: как прошла ночь

Общество 07:15   05.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Новости Харькова – главное 5 ноября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Ночью на Харьковщину летели КАБы и беспилотники

В 00:48 Воздушные силы ВСУ зафиксировали реактивный беспилотник в сторону Краснопавловки – он летел с восточной стороны. А в 02:41 россияне выпустили на Харьковщину КАБы.

Одновременно на Лозову полетели БпЛА. После чего в течение утра оккупанты атаковали преимущественно Запорожье и Днепр – реактивными беспилотниками. Информации о взрывах и «прилетах» в Харькове не было. По состоянию на 07:15 – новых угроз для областного центра и всего региона нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".