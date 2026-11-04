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Харькову не хватает напряжения и четких графиков отключения – итоги 4 ноября

Общество 23:00   04.11.2026
Оксана Горун
Татьяна Литвина
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Харькову не хватает напряжения и четких графиков отключения – итоги 4 ноября

Аварийные отключения электричества действуют в Харькове вторые сутки, последствия российских ударов «очень серьезные». В течение дня по городу прилетали дроны. Объектив напоминает главные новости дня.

Низкое напряжение, тяжелые повреждения и аварийные отключения

Харьков вторые сутки ощущает последствия российских ударов по энергетике. По данным первого заместителя Министра энергетики Артема Некрасова, 4 ноября в большинстве регионов Украины действовали графики, но в Харьковской области применили аварийные отключения. Он объяснил: причина – в повреждении оборудования и снижении уровня напряжения в высоковольтной сети. Некрасов не стал прогнозировать, когда графики станут четкими. Только отметил: возвращение в ГБО будет «после стабилизации ситуации в энергосистеме». Российские «искандеры» накануне попали в объекты, обеспечивающие критическую инфраструктуру Харькова. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Он назвал последствия произошедших 3 ноября ударов «очень серьезными». В части домов города исчез не только свет, но и теплоснабжение. В настоящее время возобновили работу городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, созданного в прошлом году. Первое заседание провели вчера на одном из объектов, по которому попал враг.

Дроны прилетали по разным районам: в мусоровоз, медучреждение и дом

Многочисленніе «прилеты» были в Харькове в течение дня 4 ноября. Чаще всего враг атаковал беспилотниками. В частности, по данным мониторинговых каналов, в северные районы города залетали FPV. Утром дрон попал по мусоровозу городского коммунального предприятия в Киевском районе, информировал Терехов. Днем было два «прилета» по Немышлянскому району, в том числе – в крышу многоэтажки. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, одна женщина испытала острую реакцию на стресс. Также досталось медицинскому заведению в Салтовском районе. Информация о пострадавших не поступала.

Особенно жадного браконьера разоблачила полиция в Харьковской области

По данным ГУНП, мужчина расставил сетки на Печенежском водохранилище. Его заметили как раз, когда тот выпутывал из своего орудия рыбу. Полицейские насчитали у него почти тысячу двести рыбин общим весом более центнера. Ущерб государству оценили более чем в миллион. Улов, сетки и лодку у подозреваемого изъяли.

В Харьковской области воссоздают леса

Присоединившиеся к работам лесничие и волонтеры работают на заранее обследованных и разминированных участках, заверили в Слобожанском лесном офисе. Этой осенью обещают высадить не менее 300 тысяч сеянцев на площади более 60 га. В Октябрьском надлесничестве преимущественно высаживают дубы, в Гутянском – хвойные с примесями лиственных пород.

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Автор: Оксана Горун, Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аварийные отключения электричества действуют в Харькове вторые сутки, последствия российских ударов «очень серьезные». Объектив напоминает главные новости дня.".