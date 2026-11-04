Отказ от софта РФ и Excel: как бизнесу Харькова бесплатно цифровизироваться

Харьковские предприниматели могут бесплатно подобрать или внедрить цифровые решения для своего бизнеса — от перехода с российского софта на украинский до закупки роботизированной техники. В регионе для малого, среднего и специализированного бизнеса действуют сразу три проекта поддержки, которые охватывают консультации по автоматизации, помощь с оборудованием и ваучеры на программы.

Об этом МГ «Объектив» в ходе SME Digital Day рассказала координатор направления цифровизации в Kharkiv IT Cluster Катерина Кулакевич. По ее словам, помощь предпринимателям делится на экспертную и финансовую, а главная цель — ускорить базовые бизнес-процессы с помощью цифровых инструментов (например, переход с таблиц Excel на CRM-системы или замена устаревшего российского софта на украинские альтернативы).

«Это изменения в предприятии с помощью цифровых инструментов… Мы не можем вам их внедрить, к сожалению, но мы можем помочь вам выбрать какой-то инструмент, который подходит именно вам. Потому что есть много таких ошибочных шагов предпринимателей, которые покупают, не понимая, не зная, потому что где-то увидели, а оно не подходит именно под их процессы», — рассказала Кулакевич.

Один из проектов — цифровой хаб «Eastern Ukraine EDIH» — финансируется Европейской комиссией и действует как физический хаб в Харькове. Он ориентирован на восточный регион (Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Сумскую области), однако за консультациями обращаются предприятия со всей страны. В рамках хаба бизнес может пройти бесплатную оценку цифровой зрелости по стандартам Еврокомиссии. С 2024 года специалисты разработали более 50 дорожных карт цифровизации и провели около 30 технических консультаций.

«Вы можете прийти туда, обратиться за услугами по цифровой трансформации и получить абсолютно бесплатную экспертную поддержку. Разработка дорожной карты, техническая консультация… Эксперты проводят часовую консультацию, где оценивают, какие у вас бизнес-процессы есть, какие вызовы, и мы подбираем те решения, которые подходят именно вам. А вы уже можете выбрать, какое комфортнее по финансам, удобнее, красивее, как вам хочется», — отметила координатор.

Консультации в рамках цифрового хаба «Eastern Ukraine EDIH» запланированы до 2028 года.

Второй проект — «Digital Booster». Это практическая программа ваучерной поддержки, пилотный этап которой запущен именно для Харьковской области. Предприниматели получают поддержку в виде уже оплаченных услуг — лицензий, индивидуальных консультаций интеграторов или непосредственного внедрения софта.

«Ваучерная поддержка — это ты не получаешь финансовые средства себе на счет, ты получаешь услугу уже, фактически, то есть это либо лицензия, либо внедрение, либо индивидуальные консультации от интегратора», — объяснила Кулакевич.

Также в рамках проекта создан специальный чат-бот, который по 18 вопросам проводит быструю диагностику предприятия и определяет его «болевые точки». Первая волна регистрации уже идет, в рамках второй — подаваться можно будет с декабря по март.

Третье направление реализуется для всей Украины при финансовой поддержке GIZ — это бесплатная цифровая поддержка для транспортных и логистических компаний. В этой программе эксперты помогают компаниям бесплатно цифровизироваться, подбирать готовые программные решения, разрабатывать приложения или определять правильный вектор развития.

«Логистическая отрасль очень быстро меняется. То есть сегодня они пришли за агентом, завтра они говорят: «Нет, нам все не нужно, давайте нам приложение». Очень быстро меняются приоритеты, потому что отрасль сейчас на самом деле в очень уязвимом состоянии из-за обстрелов», — констатировала Кулакевич.

Этот проект уже выходит на финишную прямую и завершается в середине ноября. Впрочем, подать запрос еще возможно — специалисты готовят экспертные рекомендации очень оперативно: от трех-четырех дней до одной недели, в зависимости от сложности кейса.