Відмова від софту РФ та Excel: як бізнесу Харкова безкоштовно цифровізуватися

Харківські підприємці можуть безплатно підібрати чи впровадити цифрові рішення для свого бізнесу — від переходу з російського софту на український до закупівлі роботизованої техніки. У регіоні для малого, середнього та спеціалізованого бізнесу діють одразу три проєкти підтримки, які охоплюють консультації з автоматизації, допомогу з обладнанням та ваучери на програми.

Про це МГ «Об’єктив» під час SME Digital Day розповіла координаторка напрямку цифровізації в Kharkiv IT Cluster Катерина Кулакевич. За її словами, допомога підприємцям поділяється на експертну та фінансову, а головна мета — пришвидшити базові бізнес-процеси за допомогою цифрових інструментів (наприклад, перехід із таблиць Excel на CRM-системи чи заміна застарілого російського софту на українські альтернативи).

«Це зміни в підприємстві, які робляться за допомогою цифрових інструментів… Ми не можемо вам їх впровадити, на жаль, але ми можемо допомогти вам обрати якийсь інструмент, який підходить саме вам. Тому що є багато таких помилкових кроків підприємців, які купують, не розуміючи, не знаючи, бо десь побачили, а воно не підходить саме під їх процеси», — розповіла Кулакевич.

Один із проєктів — цифровий хаб «Eastern Ukraine EDIH» — фінансується Європейською комісією та діє як фізичний хаб у Харкові. Він орієнтований на східний регіон (Харківську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку та Сумську області), однак за консультаціями звертаються підприємства з усієї країни. У межах хабу бізнес може пройти безплатну оцінку цифрової зрілості за стандартами Єврокомісії. З 2024 року фахівці розробили понад 50 дорожніх карт цифровізації та провели близько 30 технічних консультацій.



«Ви можете прийти туди, звернутися за послугами з цифрової трансформації й отримати абсолютно безкоштовну експертну підтримку. Розробка дорожньої карти, технічна консультація… Експерти проводять годинну консультацію, де оцінюють, які у вас бізнес-процеси є, які виклики, і ми підбираємо ті рішення, які підходять саме вам. А ви вже можете обрати, яке комфортніше за фінансами, зручніше, красивіше, як вам хочеться», — зазначила координаторка.



Консультації в межах цифрового хабу Eastern Ukraine EDIH заплановані до 2028 року.

Другий проєкт – “Digital Booster”. Це практична програма ваучерної підтримки, пілотний етап якої працює саме для Харківської області. Підприємці отримують підтримку у вигляді вже оплачених послуг – ліцензій, індивідуальних консультацій інтеграторів чи безпосереднього впровадження софту.

«Ваучерна підтримка — це ти не отримуєш фінансові кошти собі на рахунок, ти отримуєш послугу вже, фактично. Тобто це або ліцензія, або впровадження, або індивідуальні консультації від інтегратора», — пояснила координаторка.

Також у межах проєкту створено спеціальний чат-бот, який з 18 питань проводить швидку діагностику підприємства та визначає його «больові точки». Перша хвиля реєстрації триває, у межах другої — подаватися можна буде з грудня до березня.

Третій напрямок реалізується для всієї України за фінансової підтримки GIZ – це безкоштовна цифрова підтримка для транспортних та логістичних компаній. У цій програмі експерти допомагають компаніям безплатно цифровізуватись, підбирати готові програмні рішення, розробляти програми або визначати правильний вектор розвитку.

“Логістична галузь дуже швидко змінюється. Тобто сьогодні вони прийшли за агентом, завтра вони кажуть: “Ні, нам все не потрібно, давайте нам додаток”. Дуже швидко змінюються пріоритети, тому що галузь зараз насправді в дуже вразливому стані через обстріли», — констатує Кулакевич.

Цей проєкт уже виходить на фінішну пряму та завершується у середині листопада. Втім, подати запит ще можливо – фахівці готують експертні рекомендації дуже оперативно: від трьох-чотирьох днів до одного тижня, залежно від складності кейсу.