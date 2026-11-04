Новини Харкова – головне 4 листопада: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:19
Вночі Харківщину атакували російські БпЛА
Вночі російські безпілотники атакували переважно центральні регіони України. Також Повітряні сили ЗСУ інформували про загрози для Києва.
А першу групу ударних БпЛА на Харківщині зафіксували о 03:38.
Нові безпілотники з’явилися над регіоном о 03:48. Загроза виникла для південної та східної частини Харківської області.
Ще одну групу БпЛА було зафіксовано на сході Харківщини. Дрони летіли курсом на захід. Інформації про “прильоти” у Харкові не було.