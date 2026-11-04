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Новини Харкова – головне 4 листопада: як минула ніч

Події 07:19   04.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Новини Харкова – головне 4 листопада: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:19

Вночі Харківщину атакували російські БпЛА

Вночі російські безпілотники атакували переважно центральні регіони України. Також Повітряні сили ЗСУ інформували про загрози для Києва.

А першу групу ударних БпЛА на Харківщині зафіксували о 03:38.

Нові безпілотники з’явилися над регіоном о 03:48. Загроза виникла для південної та східної частини Харківської області.

Ще одну групу БпЛА було зафіксовано на сході Харківщини. Дрони летіли курсом на захід. Інформації про “прильоти” у Харкові не було.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 07:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".