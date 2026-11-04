Новини Харкова – головне 4 листопада: як минула ніч

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07:19

Вночі Харківщину атакували російські БпЛА

Вночі російські безпілотники атакували переважно центральні регіони України. Також Повітряні сили ЗСУ інформували про загрози для Києва.

А першу групу ударних БпЛА на Харківщині зафіксували о 03:38.

Нові безпілотники з’явилися над регіоном о 03:48. Загроза виникла для південної та східної частини Харківської області.

Ще одну групу БпЛА було зафіксовано на сході Харківщини. Дрони летіли курсом на захід. Інформації про “прильоти” у Харкові не було.