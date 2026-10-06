Як у Харкові зможуть обрати секретаря міськради і виявити депутатів-втікачів

На сайті Харківської міськради зареєстрували петицію щодо проведення сесій міськради і засідання комісій у режимі офлайн, але у безпечних укриттях. Як очний формат сесії допоможе захистити місцеве самоврядування, «Об’єктиву» розповіли депутат Харківської міськради Дмитро Булах і політологиня Юлія Біденко.

Поява петиції не випадкова: школярі в Харкові очно навчаються під землею, у Києві Верховна Рада під час тривоги йде працювати в укриття. Чому б Харківській міськраді не спробувати попрацювати там само?

Очна сесія допоможе виявити депутатів, що живуть за кордоном

Я не знаю, чи всі депутати Харківської міськради перебувають у країні, але мені здається, що точно можна зібрати більшість на очну сесію, говорить Дмитро Булах. Щодо того, чи вдасться досягнути кворуму під час очної сесії, Булах не хвилюється – на сесії офлайн не завжди була стовідсоткова явка депутатів, тож нічого страшного.

«З іншого боку, якщо депутат знаходиться поза межами країни з початку Великої війни, це якось дуже дивно з точки зору позиціонування. Тому що депутат – представник громади, як же він, не перебуваючи, може представляти інтереси харків’ян? Знову ж таки, депутати зобов’язані проводити прийом громадян. Тому я не розумію, як можна поєднувати не перебування у місті зі статусом депутата», – обґрунтовує Дмитро Булах.

«Навіть провладні депутати незадоволені онлайн-сесіями»

За словами депутата, чимало колег з усіх партій у міськраді, навіть із провладної, невдоволені теперішнім онлайн форматом роботи. Попри те, що офіційних звернень від депутатів не було, спілкування з мером і представниками міськвиконкому і міськради стосовно сесій в очному режимі вже відбувалися, повідомив Дмитро Булах.

«Я не бачу якихось серйозних аргументів проти. Я вважаю, що треба збиратися офлайн, тому що так, як у нас зараз сесії проходять, це нікуди не годиться. І в Дніпрі проходять сесії офлайн, і в інших містах офлайн, і в громадах Харківщини проходять сесії офлайн – і нічого не заважає. Я розумію, що іноді можна й онлайн, але ж не 100% онлайн», – гаряче наголосив депутат.

Безпечних локацій – достатньо, зрадники – вже втекли

Щодо приміщень, де можна безпечно провести сесію міськради, то в Харкові їх вистачає, вважає Булах.

«У нас є підземні та безпечні локації. Регулярно проходять всілякі культурні заходи, розраховані на 100 людей – я зараз на такий їду», – зазначив він.

Стосовно вірогідності, що представники проросійських партій можуть навести ракети на депутатів під час засідання сесії міськради, то в це Дмитро Булах не вірить.

«Я думаю, що ті прихильники Шарія, які були дійсно проросійськими, вже виїхали. А ті, хто просто був у партії Шарія без якихось там суперідейних переконань, я думаю, що вони залишилися, і я таких людей теж, до речі, знаю. Багато з них дійсно не очікували того, що сталося (вторгнення РФ – прим. ред.). Вони загравали, думаючи, що це жарти. Потім багато хто певні висновки зробив», – запевнив депутат.

Чому обрання секретаря міськради в Харкові – це питання стратегічного значення

Зрештою, очна сесія нарешті дозволить обрати секретаря міськради.

«Ми не можемо, Боже мій, вже шостий рік обрати секретаря міської ради. Тому що у нас немає офлайн-сесії, тому що секретар обирається очно таємним голосуванням в урну», – нагадав депутат міськради.

Обрання секретаря міськради – це питання стратегічного значення, наголошує політологиня Юлія Біденко.

«При всій залученості пана Терехова до процесів, які відбуваються в місті, секретар міськради – саме та людина, яка буде виконувати обов’язки міського голови у разі якогось ургентного випадку. І його відсутність – це навіть шкідливо для перспектив місцевого самоврядування у прифронтовому місті. Ми бачили навіть випадки, коли в Чернігові або в інших містах через політичні конфронтації між центральною та місцевою владою ситуація воєнного стану може вирішитися не на користь місцевої демократії. І коли в міськраді немає секретаря, це подвоює ризик того, що в якомусь дуже крайньому випадку може бути призначена головою міської військової адміністрації людина, яку харків’яни не обирали», – пояснила Біденко.

Тож петиція відображає бажання громадських організацій і депутатів збиратися легально, легітимно, можливо, навіть збільшити відкритість Ради для місцевих жителів, які теж формують стійкість міста, зазначила політологиня.

«Зрозуміло, що не всі рішення можуть бути опубліковані, особливо ті, що стосуються стратегічних, військових або безпекових моментів. Але в цілому Україна позиціонує себе як країна, що не відмовляється від демократії навіть в умовах збройної агресії. Зрозуміло, що засідання наживо міськради сприяють цьому іміджу», – підкреслила Юлія Біденко.