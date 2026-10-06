Світло відключатимуть на Харківщині 6 жовтня: обленерго ввело графіки

Як повідомили в АТ “Харківобленерго”, графік погодинних відключень світла вводять у регіоні сьогодні, 6 жовтня, з 15:00 до 24:00 у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через ворожі обстріли.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 19:00:22:30

1.2 19:00:22:30

3.1 22:30-24:00

3.2 22:30-24:00

6.1 15:00-19:00

6.2 15:00-19:00

Перелік адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 15:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов заявив, що сьогодні, 6 жовтня, з 15:00 і до кінця доби в деяких регіонах України введуть графіки відключення світла. Він пояснив: внаслідок російських обстрілів частина абонентів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях залишаються без електропостачання.