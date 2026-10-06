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Світло відключатимуть на Харківщині 6 жовтня: обленерго ввело графіки

Суспільство 14:41   06.10.2026
Вікторія Яковенко
Світло відключатимуть на Харківщині 6 жовтня: обленерго ввело графіки Фото ілюстративне

Як повідомили в АТ “Харківобленерго”, графік погодинних відключень світла вводять у регіоні сьогодні, 6 жовтня, з 15:00 до 24:00 у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через ворожі обстріли.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 19:00:22:30
  • 1.2 19:00:22:30
  • 3.1 22:30-24:00
  • 3.2 22:30-24:00
  • 6.1 15:00-19:00
  • 6.2 15:00-19:00

Перелік адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 15:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов заявив, що сьогодні, 6 жовтня, з 15:00 і до кінця доби в деяких регіонах України введуть графіки відключення світла. Він пояснив: внаслідок російських обстрілів частина абонентів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях залишаються без електропостачання.

Читайте також: Удари КАБ 5 жовтня: у лікарні залишаються 18 людей, четверо – у важкому стані

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 14:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили в АТ “Харківобленерго”, графік погодинних відключень світла вводять у регіоні сьогодні з 15:00 до 24:00 у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі".