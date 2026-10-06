Світло відключатимуть на Харківщині 6 жовтня: обленерго ввело графіки
Як повідомили в АТ “Харківобленерго”, графік погодинних відключень світла вводять у регіоні сьогодні, 6 жовтня, з 15:00 до 24:00 у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через ворожі обстріли.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 19:00:22:30
- 1.2 19:00:22:30
- 3.1 22:30-24:00
- 3.2 22:30-24:00
- 6.1 15:00-19:00
- 6.2 15:00-19:00
Перелік адрес за чергами – тут.
Для промисловості та бізнесу з 15:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов заявив, що сьогодні, 6 жовтня, з 15:00 і до кінця доби в деяких регіонах України введуть графіки відключення світла. Він пояснив: внаслідок російських обстрілів частина абонентів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях залишаються без електропостачання.