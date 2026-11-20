Графіки погодинних відключень на 20 листопада: коли не буде світла
Сьогодні, 20 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла, пишуть у АТ “Харківобленерго”. Вони продовжуватимуться з 00:00 до 24:00.
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами (орієнтовно, з урахуванням часу на перемикання):
1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00
2.1 10:00-13:30; 20:30-24:00
2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:30-24:00
3.1 03:00-06:30; 13:30-17:00
3.2 03:00-06:30; 13:30-17:00
4.1 13:30-17:00; 20:30-22:00
4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:30-22:00
5.1 06:30-10:00; 16:00-20:30
5.2 06:30-10:00; 16:00-20:30
6.1 06:30-10:00; 17:00:20:30
6.2 06:30-10:00; 17:00:20:30
Перелік адрес по чергах – тут.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).