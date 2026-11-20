Сьогодні, 20 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла, пишуть у АТ “Харківобленерго”. Вони продовжуватимуться з 00:00 до 24:00.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами (орієнтовно, з урахуванням часу на перемикання):

1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

2.1 10:00-13:30; 20:30-24:00

2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:30-24:00

3.1 03:00-06:30; 13:30-17:00

3.2 03:00-06:30; 13:30-17:00

4.1 13:30-17:00; 20:30-22:00

4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:30-22:00

5.1 06:30-10:00; 16:00-20:30

5.2 06:30-10:00; 16:00-20:30

6.1 06:30-10:00; 17:00:20:30

6.2 06:30-10:00; 17:00:20:30

Перелік адрес по чергах – тут.