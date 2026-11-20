Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: РФ атакувала вранці Харків.

07:25

По медзакладу та житловому комплексу в Харкові вдарила РФ: є постраждалі

Вранці 20 листопада РФ почала обстрілювати Харків. Усі удари припали по Шевченківському району. Перший “приліт” зафіксували близько 04:22. Мер Ігор Терехов уточнив: удар припав по медичному закладу. Також відомо про чотирьох постраждалих.

“Вибито більше 50 вікон. Обстеження місця обстрілу триває”, – додав Терехов.

Ще один удар був близько 05:55. Цього разу ворог атакував житловий комплекс – також у Шевченківському районі.

“Пошкоджено пʼять автомобілів на парковці біля житлового комплексу та скління вікон першого поверху багатоквартирного будинку”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.