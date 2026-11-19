Копи з рушницями полюватимуть на FPV в Харкові – підсумки 19 листопада
Додаткові екіпажі поліції для захисту від FPV з’являться в північних районах Харкова. Ворог завдав ударів по багатоповерхівках Ізюма та Чугуєва. У передмісті вводять жорсткі графіки відключень. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.
Копи Харкова полюватимуть на FPV
Начальник обласного ГУ Нацполіції Петро Токар у етері «Суспільного» повідомив: для північних районів міста виділили додаткові екіпажі поліції. Вони готові фізично знищувати ворожі дрони. Мають навички використання помпових рушниць, дробовиків і бойовий досвід. Токар відзначив, що від атак FPV найбільше потерпають П’ятихатки, Олексіївка та Північна Салтівка. У першу чергу йдеться про дрони на оптоволокні. Водіям Токар дав пораду їздити з опущеним склом і приглушеною музикою, аби мати змогу почути дрон. Якщо повітряна тривога застала вас у північних районах міста – краще зупинитися, покинути машину та дістатися капітальної споруди. Що ще потрібно знати водіям і пішоходам, аби убезпечити себе від FPV у Харкові, «Об’єктиву» розповіли військові.
ТЕС та ТЕЦ були під ударами протягом останніх 10 днів
По Зміївській ТЕС, ТЕЦ-5 і котельні 18-ї міської лікарні Харкова завдали ударів росіяни протягом останніх десятьох днів. Такі дані навів Петро Токар. Він також відзначив атаки на ключові об’єкти енергетики в Ізюмському та Лозівському районах. Для ураження критичної інфраструктури здебільшого використовують реактивні «герані» та ракети «Бандероль».
Флоринка без світла, щоб П’ятихатки були з водою
Окремі жорсткі графіки відключення світла ввели для передмістя Харкова. Про зміни, які торкнуться частини Черкаської Лозової, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. За його даними, ймовірно, по десять годин на добу без електрики будуть жителі престижного мікрорайону Флоринка. Обмеження потрібні для того, щоб працювали потужні насоси, які забезпечують водою П’ятихатки та Лісне. Раніше в Харківській міськраді інформували, що на П’ятихатках виникла проблема з водопостачанням через нестабільну електрику та перепади напруги.
Росіяни вдарили по багатоповерхівках в Ізюмі та Чугуєві
В Ізюмі внаслідок обстрілу з РСЗВ «Торнадо-С» удень 19 листопада «склався» під’їзд 5-поверхівки. Будинок навпроти суттєво пошкодила вибухова хвиля. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждала 21 людина, більшість – поранені. Аварійно-рятувальні роботи на місці тривали, залишалася ймовірність, що під завалами можуть бути люди. По 9-поверхівці в Чугуєві напередодні ввечері влучив російський безпілотник «Герань-2». В обласній прокуратурі повідомили про шістьох постраждалих.
Бригада газовиків потрапила під обстріл на Харківщині
Голова правління «Газмереж України» Людмила Кіндер відзначила, що водій аварійно-диспетчерської служби підприємства зараз у реанімації. Він дістав кілька уламкових поранень, був прооперований і зараз у стабільному стані. Повторний удар по газовиках стався сьогодні в Чугуєві. Бригада проводила аварійні роботи в багатоповерхівці.
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