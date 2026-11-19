Маркування об’єктів культурної спадщини Харківщини емблемою «Блакитний щит» є вимогою міжнародного права та дасть Україні додаткові юридичні підстави для майбутніх позовів проти РФ щодо стягнення збитків за зруйновані пам’ятки.

Як розповів на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов, нанесення спеціальних позначок передбачено міжнародними конвенціями для захисту культурних цінностей під час війни.

«Тут перш за все не про кошти — це, знову ж таки, міжнародна практика, це міжнародне право. Всі об’єкти культурної спадщини захищені міжнародним правом, відповідними конвенціями. Ми маємо їх відповідно позначати, щоб типу ворог бачив їх і не наносив удари, тому що вони під захистом. Звичайно, констатуємо, що це більше формальність для нас, з нашого боку, для того, щоб надалі були додаткові позови про стягнення шкоди і відповідальність Росії за те, що вона накоїла, і в тому числі з об’єктами культурної спадщини, оскільки вони додатково захищаються міжнародним правом», – пояснив Синєгубов.

«Блакитний щит» — це міжнародна емблема для захисту культурних цінностей під час збройних конфліктів, запроваджена Гаазькою конвенцією 1954 року. Як раніше повідомляли у ХОВА, на Харківщині нею планують позначити 155 пам’яток національного та місцевого значення, а також музейні установи та основні бібліотеки Харкова та громад області.