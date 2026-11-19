19 листопада армія РФ атакувала житловий будинок в місті Ізюм. Є постраждалі, зруйнований під’їзд будинку.

Доповнено о 12:44. В Ізюмі вже відомо про 12 постраждалих внаслідок удару РФ. Зокрема, медики надали допомогу чотирьом дітям, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними Ізюмської МВА, об 11:33 ворог атакував місто з РСЗВ.

«Влучання зафіксовано в центральній частині міста. Внаслідок атаки зазнав руйнувань один та зазнали пошкоджень декілька багатоквартирних будинків та приватні домоволодіння», – йдеться у повідомленні.

12:23. Наразі відомо про двох постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок удару зруйновано під’їзд. Також загорілася квартира на п’ятому поверсі в будинку навпроти.

Нагадаємо, протягом минулої доби під ворожим вогнем були вісім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 23 людини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у традиційному ранковому зведенні. За добу ворог випустив на регіон один КАБ, 16 БпЛА типу «Герань-2», один FPV, тип ще дев’яти безпілотників встановлюють. Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському та Чугуївському районах.