У Харківській облпрокуратурі встановили, що напередодні, 18 листопада, близько 19:20 росіяни випустили по Чугуєву БпЛА типу “Герань-2”.

Обидва удари припали по дев’ятиповерхівці. Після “прильоту” одного БпЛА почалася пожежа на технічному поверсі. Інший безпілотник упав між шостим та сьомим поверхом.

Внаслідок атаки постраждали шестеро людей. П’ятеро отримали гостру реакцію на стрес, а 57-річного чоловіка госпіталізували з вибуховими пораненнями.

“Також пошкоджено ветеринарну аптеку, кафе, магазин автозапчастин, відділення пошти. За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, 18 листопада російські війська завдали удар дроном по Чугуєву, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Ворожі атаки припали по 9-поверховому житловому будинку. Внаслідок “прильоту” постраждали люди.