В Харьковской облпрокуратуре установили, что накануне, 18 ноября, около 19:20 россияне выпустили по Чугуеву БпЛА типа «Герань-2».

Оба удара пришлись по девятиэтажке. После «прилета» одного БпЛА начался пожар на техническом этаже. Другой беспилотник упал между шестым и седьмым этажом.

В результате атаки пострадали шесть человек. Пятеро – получили острую реакцию на стресс, а 57-летнего мужчину госпитализировали со взрывными ранениями.

«Также повреждены ветеринарная аптека, кафе, магазин автозапчастей, отделение почты. При процессуальном руководстве прокуроров начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, 18 ноября российские войска нанесли удар дроном по Чугуеву, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Вражеские атаки пришлись по 9-этажному жилому дому. В результате «прилета» пострадали люди.