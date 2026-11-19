В течение минувших суток на Харьковщине из-за российских обстрелов пострадали 23 жителя Харьковщины, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Златополь 12 человек получили ранения, в том числе 11-летний мальчик, еще один человек получил острую реакцию на стресс; в г. Чугуев получил ранения 57-летний мужчина, 6 женщин получили острую реакцию на стресс; в с. Клугино-Башкировка Чугуевской громады ранена 42-летняя женщина; в пос. Великий Бурлук получила ранения 71-летняя женщина; в пос. Шевченко получила острую реакцию на стресс 75-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

КАБ;

16 БпЛА типа «Герань-2»;

fpv-дрон;

девять БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Лозовском и Чугуевском районах.