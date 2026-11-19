Можно ли отследить и сбить обновленную «бесшумную» «герань», МГ «Объектив» рассказал заместитель командира батальона беспилотных систем 420-го ОПБпС ASTUR Салах, позывной «Гора».

На днях эксперт по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов («Флеш») сообщил, что россияне изменили алгоритм работы серийных ударных БпЛА на финальном этапе полета — выключается двигатель перед ударом по цели. Это происходит на определенном расстоянии до объекта — автоматика дрона глушит двигатель внутреннего сгорания, поэтому дрон начинает планировать и приближается к месту удара почти бесшумно.

«В принципе, оно все равно фиксируется. Мы же сверхзвуковые ракеты сбиваем каким-то образом — «цирконы», «кинжалы» и так далее. Хотя этот дрон меньше ракеты, все равно методом радиолокационного наблюдения его можно обнаружить, зафиксировать и навести на него какую-то вундервафлю. Главное — прямые руки и оборудование», — отметил «Гора».