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Дрон ударил по 9-этажке в Шевченковском районе, есть пострадавшие

Происшествия 18:38   16.11.2026
Татьяна Литвина
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Дрон ударил по 9-этажке в Шевченковском районе, есть пострадавшие Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

Вечером 16 ноября российский дрон попал по многоэтажному жилому дому в Шевченковском районе. Попадание пришлось в балкон, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 18:38. Также в результате удара пострадала 43-летняя женщина, уточнил Олег Синегубов.

Пострадала 47-летняя женщина, повреждено остекление окон дома и 11 автомобилей.

Экстренные службы работают на месте обстрела.

По сообщению мэра Харькова Игоря Терехова, повреждено около 30 окон.

Напомним, в Харькове около 17:00 возник частичный блекаут. Остановились поезда в метро, в некоторых районах отсутствует уличное освещение.

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Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2026 в 18:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 16 ноября российский дрон попал по многоэтажному жилому дому в Шевченковском районе. Попадание пришлось в балкон. Пострадала 47-летняя женщина.".