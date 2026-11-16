Дрон ударил по 9-этажке в Шевченковском районе, есть пострадавшие

Вечером 16 ноября российский дрон попал по многоэтажному жилому дому в Шевченковском районе. Попадание пришлось в балкон, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 18:38. Также в результате удара пострадала 43-летняя женщина, уточнил Олег Синегубов.

Пострадала 47-летняя женщина, повреждено остекление окон дома и 11 автомобилей.

Экстренные службы работают на месте обстрела.

По сообщению мэра Харькова Игоря Терехова, повреждено около 30 окон.

Напомним, в Харькове около 17:00 возник частичный блекаут. Остановились поезда в метро, в некоторых районах отсутствует уличное освещение.