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В Салтовском районе удар по парковке ТЦ

Происшествия 17:49   06.11.2026
Татьяна Литвина
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В Салтовском районе удар по парковке ТЦ Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Следом за Киевским районом буквально с разницей в час был обстрелян Салтовский район Харькова. Российский дрон ударил по парковке возле универмага, сообщил городской голова Игорь Терехов. 

Попадание произошло около 17:20.

Повреждено шесть автомобилей. Жилищный фонд не пострадал. Насчет пострадавших людей информация еще уточняется.

Напомним, после 16:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. По информации Игоря Терехова, «прилет» был в Киевском районе. Предварительно известно об одном раненом в Киевском районе.

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Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 17:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следом за Киевским районом буквально с разницей в час был обстрелян Салтовский район Харькова. Российский дрон ударил по парковке возле универмага.".