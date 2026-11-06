В Салтовском районе удар по парковке ТЦ

Следом за Киевским районом буквально с разницей в час был обстрелян Салтовский район Харькова. Российский дрон ударил по парковке возле универмага, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Попадание произошло около 17:20.

Повреждено шесть автомобилей. Жилищный фонд не пострадал. Насчет пострадавших людей информация еще уточняется.

Напомним, после 16:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. По информации Игоря Терехова, «прилет» был в Киевском районе. Предварительно известно об одном раненом в Киевском районе.