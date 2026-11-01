Сегодня 1 ноября 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День работника социальной сферы. 1 ноября 1512 года открыли для общего осмотра потолок Сикстинской капеллы, который расписал Микеланджело. В 1604-м состоялась премьера трагедии «Отелло» Шекспира. В 1775-м землетрясение и цунами полностью разрушили столицу Португалии Лиссабон. В 1918-м во Львове началось восстание «Листопадовий чин», в результате которого провозгласили ЗУНР. В 1952-м в США провели первое в мире испытание термоядерного оружия. В 1993-м вступил в силу Маастрихтский договор, которым создали Европейский Союз. В 2024-м российская армия нанесла удары ракетами С-400 по месту дислокации Нацполиции в Харькове.

Праздники и памятные даты 1 ноября

В Украине первое воскресенье ноября – это День работника социальной сферы. В мире – День нулевых задач.

1 ноября в мире – Всемирный день экологии и экологов и День рождения Европейского союза.

Католическая церковь отмечает День всех святых.

Также сегодня: Международный день вегана, День нулевого меридиана, стартует Мовембер (или Усопад), Международный день осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто, Всемирный день бизнес-аналитики, Международный день ароматической свечи, Международный день вина «Ксиномавро».

Видео создано с использованием ИИ

1 ноября в истории

1 ноября 1512 года открыли для общего осмотра потолок Сикстинской капеллы, который расписал Микеланджело. Свою работу художник завершил накануне, 31 октября. А 1 ноября, в День всех святых, Папа Римский Юлий II совершил торжественную мессу, во время которой верующие могли впервые увидеть новые фрески.

Сикстинская капелла является местом проведения Конклава – выборов Папы Римского. Ее строительство завершили во времена Папы Римского Сикста IV. Он освятил капеллу 15 августа 1483 года. Роспись стен здания выполнила целая команда художников эпохи Возрождения, включая Сандро Боттичелли, Пьетро Перуджино, Пинтуриккьо и других. Микеланджело выполнял отделку потолка капеллы после ее освящения – между 1508 и 1512 годами. Он нарисовал серию из девяти картин, изображающих Сотворение мира, отношения Бога с человечеством и падение человечества. В каждом углу художник изобразил сцены чудесного спасения народа Израиля. А между 1535 и 1541 годами нарисовал также Страшный суд над алтарем.

1 ноября 1604 года состоялась премьера трагедии Шекспира «Отелло». Подробнее.

1 ноября 1775 года катастрофическое по своим последствиям землетрясение уничтожило столицу Португалии Лиссабон. Подробнее.

1 ноября 1918 года во Львове началось восстание, вошедшее в историю как «Листопадовий чин». Подробнее.

1 ноября 1944 года умер митрополит Украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий.

1 ноября 1952 года США провели первое в мире испытание термоядерного оружия. Подробнее.

1 ноября 1993 года вступил в силу Маастрихтский договор, которым образован Европейский союз.

1 ноября 2024 года российская армия нанесла удары ракетами С-300/400 по месту дислокации Нацполиции в Харькове. Подробнее.

Церковный праздник 1 ноября

1 ноября — день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских и матери их, преподобной Феодотии. Подробнее.

Народные приметы

Если теплый день, то зима будет теплой, а весна ранней.

Если 1 ноября морозы, то через неделю наступит оттепель.

Если выпал первый снег, то через 40 дней придет настоящая зима.

Если идет дождь, то первый снег выпадет только в конце ноября.

Что нельзя делать 1 ноября

Нельзя отказывать в милостыне.

Нельзя покупать предметы роскоши и тратить деньги без лишней нужды.

Лучше не выходить на улицу после заката.