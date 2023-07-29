Сегодня 29 июля: какой праздник и день в истории

29 июля в Украине – День Сил специальных операций. В 1776-м в ссылку на Соловецкие острова прибыл последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский. В 1865-м родился митрополит Андрей Шептицкий. В 1954-м впервые опубликован «Властелина колец» Толкина. В 1958-м создано NASA. А в 1981-м состоялась свадьба наследника престола Великобритании принца Чарльза и леди Дианы Спенсер.

Праздники и памятные даты 29 июля

29 июля в Украине отмечают День Сил специальных операций. В этот день десять воинов 3-го отдельного полка специального назначения были убиты вблизи села Степановка на Донбассе российскими террористами. Именно этот день указом Президента Украины в 2016 году определен официальным Днем Сил специальных операций ВСУ.

Под эгидой ООН проходят Международный день тигра и Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией.

29 июля в истории

29 июля 1776 года в ссылку на Соловецкие острова прибыл последний украинский кошевой атаман Петр Калнышевский. Калнышевский происходил из обычной крестьянской семьи. На Сечи он был с восьми лет. И прошел путь от джуры до самых высоких должностей в Войске Запорожском. Впервые кошевым запорожцы избрали его в 1762 году. Но в том же году московиты (после его встречи в Москве с царицей Екатериной II) отстранили Калнышевского от должности. Однако в январе 1765 года вопреки царской воле старшина снова избрала его кошевым. На эту должность его переизбирали в течение следующих 10 лет — до разрушения Запорожской Сечи по приказу Екатерины II.

Московское войско вторглось на Сечь 15 июня 1776 года, возвращаясь из совместного с казаками похода против Османской империи. Большинство казацкого войска еще не добралось до Сечи. Там 100-тысячное российское войско встречало всего около 3000 казаков. Поэтому совет, созванный Петром Калнышевским, решил сложить оружие. Через год после этих событий, 10 июня 1776 года, согласно указу Екатерины II Калнышевского (которому в то время было 85 лет) под охраной семи конвоиров отправили в пожизненную ссылку в Соловецкий монастырь «за вероломное буйство и разорение российских подданных».

Его держали в суровых и бесчеловечных условиях. Калнышевскому запретили не только переписку, но и общение. В своей келье, которая на самом деле была камерой строгого содержания, он почти одичал. Калнышевского помиловал новый российский царь Александр I указом от 2 апреля 1801 года. К тому моменту атаману уже шел 111-й год. Он остался доживать жизнь в монастыре. Умер на 113-м году – в 1803-м.

29 июля 1865 года родился польский граф Роман Мария Александр Шептицкий. В историю Украины он войдет под своим монашеским именем – Андрей Шептицкий.

Он был третьим сыном польского графа Яна Шептицкого и дочери известного польского писателя Софии Фредро. Получил хорошее домашнее образование. Свободно владел польским, украинским, английским, французским, немецким, древнееврейским, латинским и другими языками. Хотя родители планировали для сына военную карьеру, он с детства предпочел духовную. В 18 лет Роман заявил родителям, что хочет стать монахом-василианином и сменить римско-католический обряд на греко-католический. Однако родителям удалось отправить его на службу — в привилегированный австрийский полк уланов в Кракове. Но судьба судила ему другое. Всего через полгода после начала службы юноша заболел скарлатиной, а та дала осложнение — воспаление суставов. Он не был более пригоден к службе. Но по настоянию отца пошел не в монастырь, а в университет, где получил степени доктора права, а впоследствии – доктора теологии и философии.

Бороться с целеустремленным сыном родители прекратили, только когда ему было почти 23 года. В 1888-м они отвезли сына в монастырь отцов Василиан в Добромиле. Свое желание перейти в греко-католичество Шептицкий объяснял происхождением – его предки были из одного из древнейших боярских родов Галиции и получали грамоту на право земельного владения еще в 1284 году из рук галицко-волынского князя Льва Даниловича. А представители рода Шептицких – Львовский епископ Варлаам, Киево-Галицкие митрополиты Атанасий и Лев – были ключевыми фигурами в иерархии Греко-католической церкви. Однако когда 12 января 1901 года владыка Андрей Шептицкий возглавил Украинскую греко-католическую церковь, став митрополитом, первое время у украинства Галичины было напряженное отношение к нему — его считали чуть ли не польским агентом. Со временем своими действиями в поддержку национально-освободительного движения и развития украинской церкви он заслужил уважение и доверие людей.

Митрополит ввел в церковное богослужение живой украинский язык, реформировал богословское образование, поддерживал украинские частные школы и спонсировал украинские культурно-просветительские общества, был известным меценатом. В австрийском парламенте (где был членом Палаты господ) всегда отстаивал интересы украинского населения Галичины. По его инициативе в 1905 году был создан Львовский национальный музей, в 1914 украинский университет во Львове и т.д. Кроме этого, Шептицкий был одним из основателей «Пласта», помогал «Просвіті». Во времена Украинской революции 1917-1921 годов поддерживал УНР и ЗУНР. 28 февраля 1918 года выступил с речью в Палате господ в Вене о заключении Берестейского соглашения, после чего Холмщина отошла к УНР. Именно благодаря Шептицкому Папа Римский Бенедикт XV в 1919-м признал УНР. В 1939-м митрополит поддержал создание Карпатской Украины, а в июне 1941-го благословил провозглашение Акта восстановления Украинского государства.

В 1933 году он поднимал мировое сообщество против Голодомора и позже даже вел переговоры с Голливудом о съемках фильма о Голодоморе. В начале Второй мировой пытался остановить насилие, даже писав письма Гитлеру. Когда начались массовые расстрелы евреев, приказал священникам и монахам прятать их по монастырям и подделывать для них паспорта, чтобы спасти. При всех своих проукраинских взглядах митрополит не поддерживал ОУН, выступая против террористических методов, к которым иногда прибегали националисты. Хотя Шептицкий, очевидно, крайне не устраивал как Гитлера, так и Сталина, ни один из них так и не решился арестовать владыку Андрея. Он умер мирно 1 ноября 1944 года – от прогрессирующего отека мозга, который был осложнением гриппа.

29 июля 1954 года вышел первый том трилогии Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец».

Свою работу английский профессор филологии писал между 1937 и 1949 годами – в основном во времена Второй мировой войны. Сам Толкин задумывал всего «Властелина» как первый том в двухтомнике. Второй частью должен был стать «Сильмариллион». Но издатель решил, что ради коммерческого успеха следует издавать роман в трех томах в течение 1954 – 1955 годов. 29 июля вышла первая часть из трех, на которые издатели разбили произведение. «Властелин колец» является вторым в мире бестселлером, количество проданных экземпляров которого превысило 150 млн. Он входит в Рейтинг 100 лучших книг всех времен журнала «Newsweek» (на 35-й позиции). А в голосовании The Big Read, проведенном BBC в 2003 году, занял первое место.

29 июля 1958 года в США образовано Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — NASA. Соответствующий акт подписал президент страны Дуайт Эйзенхауэр. NASA было создано на базе Национального консультативного комитета по аэронавтике, который занимался вопросами исследований в области ракетостроения с 1946 года. Учитывая «соревнования за космос» с СССР, NASA предоставили большие полномочия, чем имел «предшественник». Организация координировала уже все американские мирные программы по освоению космического пространства.

29 июля 1981 года состоялась свадьба английского принца Чарльза и леди Дианы Спенсер.

В тот момент они были знакомы около четырех лет. Однако в начале Чарльз встречался с ее старшей сестрой – леди Сарой. На Диану как возможную невесту Чарльз обратил внимание в 1980-м, а после полугода отношений сделал предложение. Это произошло 3 февраля 1981 года. Еще несколько недель информацию о помолвке держали в тайне и официально объявили о ней 24 февраля. Сама свадьба проходила в соборе Святого Павла в Лондоне. Церемонию транслировали в прямом эфире, и за ней следило около 750 миллионов человек по всему миру. Эта свадьба стала самой дорогой в тот момент в истории Великобритании — на церемонию и сопровождавшие ее мероприятия потратили 2,859 миллиона фунтов стерлингов. Только платье невесты обошлось в 9000 фунтов. Оно было сшито из шелковой тафты цвета слоновой кости и украшено кружевом, ручной вышивкой, пайетками и 10 000 жемчужин. Платье имело шлейф длиной в 7,6 м. Голову будущей принцессы Уэльской украшала фамильная тиара Спенсеров. Брак, как известно, не был ни счастливым, ни длительным. Чарльз и Диана разошлись в 1992 году, а в 1996-м – официально развелись.

Церковный праздник 29 июня

29 июня православные чтят память священномученика Афиногена, епископа, и десяти его учеников. Они пострадали во время гонений на христиан в Севастии. Император Филомарх устроил большой праздник в честь языческих богов и приказал севастийским гражданам принести жертвы идолам. Но жители Севастии, в большинстве своем христиане, отказались. Тогда воинам приказали избивать народ, и многие христиане мученические умерли. Император же выяснил, что причиной столь устойчивых христианских убеждений в городе были проповеди епископа Афиногена. Он приказал разыскать старца и привести в суд. Святой Афиноген и десять его учеников жили недалеко от города в небольшом монастыре. Не застав епископа, воины схватили учеников. Император велел заковать их в цепи и бросить в тюрьму. Святитель Афиноген сам пришел в Севастию и стал упрекать судью в том, что в тюрьму бросили невиновных. Его тоже схватили. На суде и епископ, и его ученики отказались принести жертвы идолам. Учеников и Афиногена пытали и обезглавили.

Народные приметы

Если роса с утра держится до обеда – будет жара.

Туман в этот день обещает большое количество грибов.

Что нельзя делать 29 июля

Нельзя брать в руки топор или пилу.

Нельзя отказывать в помощи – ни человеку, ни животному.