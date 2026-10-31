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Новости Харькова — главное 31 октября: ночная атака, девять боев

Общество 13:09   31.10.2026
Оксана Якушко
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Новости Харькова — главное 31 октября: ночная атака, девять боев

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

13:09

В Харькове ремонтируют дома после «прилета»

Шесть многоквартирных и 18 частных домов получили повреждения в результате ночной атаки россиян в Основянском районе, сообщает Харьковский горсовет.

Коммунальщики еще вечером начали оперативно закрывать окна, а утром – чинить кровли, очищать территории от обломков и стекла, вывозить мусор, проверять электросети.

На месте также работают волонтеры ОО «Проліска», Красного Креста, психологи. Также там развернули пункт питания.

Фото: ХГС

09:30

За прошедшие сутки Харьков и 15 населенных пунктов области были под ударами россиян, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов

В результате обстрелов пострадали 19 человек.

В г. Харьков 4 человека получили ранения, еще 6 – острую реакцию на стресс;
в г. Дергачи ранены мужчины 52 и 40 лет;
в г. Мерефа подверглись острой реакции на стресс мужчины 51 и 48 лет;
в г. Барвенково 81-летняя женщина получила острую реакцию на стресс;
в с. Емцы Дергачевской громады 59-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс; на трассе вблизи с. Гороховатка Боровской громады ранен 65-летний мужчина, получила острую реакцию на стресс 63-летняя женщина;
в пос. Золочев получила острую реакцию на стресс 60-летняя женщина.

Также стало известно, что 29 октября в результате обстрела в г. Изюм погибла 59-летняя женщина и ранена 57-летняя женщина.

Россияне применяли по Харьковщине 3 БпЛА типа «Герань-2», 3 БпЛА типа «Молния», 4 fpv-дрона и 148 БПЛА (тип устанавливают).

08:10

Девять боев на севере Харьковщины

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили девять атак россиян возле сел Терновая, Малая Волчья, Радьковка и в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Охримовка, Шевяковка, Путниково, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении оккупанты не атаковали.

07:45

Удар российского БплА по Харькову произошел ночью около 00:30

Удар вражеского БпЛА пришелся по частному дому в Основянском районе, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

В результате взрыва вспыхнула крыша дома и дворовые постройки на общей площади 300 кв. м.

Также взрывная волна и обломки БплА повредили около 10 частных домов по соседству, хозяйственные постройки и автомобиль.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2026 в 13:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".