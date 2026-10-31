31 октября перекрыли улицу из-за аварийного ремонта в Харькове: подробности

В субботу, 31 октября, запретили движение транспорта по ул. 92-й бригады (парная сторона), на перекрестке с ул. Роганской, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с аварийным ремонтом КП «Харьковские тепловые сети».

Объехать закрытый участок можно близлежащими ул. Луи Пастера, ул. Плиточной и др.

В настоящее время общественный транспорт курсирует следующим образом:

– троллейбус №59: железнодорожная станция «Рогань» – ул. Роганская – ул. Плиточная – ул. Луи Пастера и дальше по маршруту;

— автобус №52: 759-й микрорайон – ул. Зубарева – ул. 92-й бригады – ул. Луи Пастера – ул. Плиточная – ул. Роганская и дальше по маршруту.

О возобновлении движения по ул. 92-й бригады сообщат дополнительно.