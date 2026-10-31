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31 октября перекрыли улицу из-за аварийного ремонта в Харькове: подробности

Общество 08:52   31.10.2026
Оксана Якушко
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31 октября перекрыли улицу из-за аварийного ремонта в Харькове: подробности Фото: ХГС

В субботу, 31 октября, запретили движение транспорта по ул. 92-й бригады (парная сторона), на перекрестке с ул. Роганской, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с аварийным ремонтом КП «Харьковские тепловые сети».

Объехать закрытый участок можно близлежащими ул. Луи Пастера, ул. Плиточной и др.

В настоящее время общественный транспорт курсирует следующим образом:

– троллейбус №59: железнодорожная станция «Рогань» – ул. Роганская – ул. Плиточная – ул. Луи Пастера и дальше по маршруту;

— автобус №52: 759-й микрорайон – ул. Зубарева – ул. 92-й бригады – ул. Луи Пастера – ул. Плиточная – ул. Роганская и дальше по маршруту.

О возобновлении движения по ул. 92-й бригады сообщат дополнительно.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2026 в 08:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 31 октября, запретили движение транспорта по ул. 92-й бригады (парная сторона), на перекрестке с ул. Роганской, сообщает Харьковский горсовет.".