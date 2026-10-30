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На Харьковщине разрешили начать отопительный сезон — распоряжение Синегубова

Общество 13:36   30.10.2026
Виктория Яковенко
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На Харьковщине разрешили начать отопительный сезон — распоряжение Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов подписал распоряжение «О начале отопительного периода».

Его опубликовали 29 октября на сайте администрации.

«Рекомендовать органам местного самоуправления: принять решение о начале отопительного периода 2026/27 года с учетом климатических условий… не позднее, чем в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха будет составлять 8°C и ниже», — говорится в тексте документа.

Прежде всего батареи должны нагреться в учреждениях здравоохранения, соцзащиты населения с постоянным пребыванием людей, а также образования, где дети учатся офлайн или в смешанном формате.

разрешили начать отопительный на Харьковщине

Напомним, отопительный сезон в Харьковской области начнется не ранее 1 ноября. Об этом на брифинге 23 октября рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов. После этой даты будут ориентироваться на температурный режим и военную ситуацию.

Мэр Харькова Игорь Терехов отчитывался, что социальные учреждения Харькова готовы к подключению тепла на 100%.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 13:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов подписал распоряжение «О начале отопительного периода».".