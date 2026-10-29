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КАБы ударили по Изюму: под завалами могут быть люди (дополнено)

Происшествия 17:57   29.10.2026
Виктория Яковенко
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КАБы ударили по Изюму: под завалами могут быть люди (дополнено) Фото: Изюмская ГВА

Враг атаковал пятиэтажку в Изюме. По городу ударил КАБ.

Дополнено в 17:57. Количество пострадавших в результате удара вражескими КАБ в Изюме возросло до 13, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 17.03. Спасатели деблокировали из-под завалов разбитого здания в Изюме еще одного пострадавшего человека. Предоставляется вся необходимая помощь, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Число пострадавших возросло до 12 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Дополнено в 16:18. Предварительно, под завалами в Изюме могут находиться еще четыре человека. Поисково-спасательная операция продолжается, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Спасатели деблокировали из-под завалов пятиэтажного здания одного пострадавшего человека. Медики оказывают необходимую помощь. На данный момент — 10 пострадавших», — отметил он.

Дополнено в 16:01. Среди 10 пострадавших в Изюме семь человек госпитализировали с взрывными ранениями, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 15:50. Еще одному человеку понадобилась помощь врачей после вражеского удара КАБ в Изюме, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 15:42. Число пострадавших в Изюме возросло до девяти, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Изюмской ГВА уточнили, что город враг атаковал тремя КАБами.

«В результате атаки пострадали административное здание и хозяйственные постройки. Кроме того, повреждено более 20 частных жилых домов”, — добавили в ГВА.

15:14. «Попадание зафиксировано в 5-ти этажное здание с последующим частичным разрушением с 1 по 5 этажи. Под завалами могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате вражеской атаки, по предварительной информации, пострадали пять человек.

Напомним, около 11:10 начальник Днепровской ОВА Александр Ганжа написал об ударе по объекту транспортной инфраструктуры в Днепре. В результате атаки БпЛА по железнодорожному вокзалу погибли 14 человек.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 17:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг атаковал пятиэтажку в Изюме. По городу ударил КАБ.".