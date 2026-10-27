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Чемпионат по кибербезопасности прошел в Харькове

Общество 22:28   27.10.2026
Оксана Якушко
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Чемпионат по кибербезопасности прошел в Харькове Фото: ХОВА

Киберспециалисты СБУ организовали чемпионат по технологическому спорту на Харьковщине, сообщил спикер СБУ Владислав Абдула.

Мероприятие организовали в формате Capture the Flag (CTF) – своего рода квест для программистов, администраторов безопасности и студентов ІТ-специальностей, где участники ищут уязвимости и решают задачи, чтобы найти скрытый код – «флаг» (Flag).

12 команд в течение дня соревновались знаниями и навыками в области кибербезопасности.

Участники расследовали киберинцидент, анализировали файлы и сетевой трафик, чтобы найти следы атак хакеров. Искали уязвимости сайта, когда айтишники обнаруживали ошибки в специально созданном для соревнования сайте. Взламывали пароли в учебные аккаунты и искали «флаг» – специальную секретную строку в программном коде.

«Такое мероприятие – это не просто соревнование. Его главная цель – научиться выявлять и нейтрализовывать киберугрозы. Ведь в условиях сегодняшней войны киберпространство стало полноценным полем боя. В прицел спецслужб страны-агрессора постоянно попадают цифровые ресурсы органов власти, объектов критической инфраструктуры, промышленности, СМИ и бизнеса. И противодействовать таким враждебным атакам могут только хорошо подготовленные специалисты», – отметили в СБУ.

Первое место на областном турнире завоевала команда KNUIA Харьковского национального университета внутренних дел, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Второе заняла команда «Noctua» Института СБУ Национального юридического университета, «бронзу» завоевала сборная области «0x57», четвертое место – сборная команда Интернет-провайдеров – «THxISP».

Мероприятие организовали киберспециалисты СБУ в Харьковской области совместно с ХОВА и Харьковским национальным университетом радиоэлектроники при содействии Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2026 в 22:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киберспециалисты СБУ организовали чемпионат по технологическому спорту на Харьковщине, сообщил спикер СБУ Владислав Абдула.".