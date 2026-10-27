Без отопления и света: советы, как согреться осенью и зимой

После очередных разрушительных ударов россиян по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3 жители Харькова размышляют над альтернативными вариантами, как выжить зимой при условии, что отопление могут так и не подать в квартиры.

В Киеве готовятся зимовать с генераторами

Подобный квест в начале этого года уже проходили киевляне, проживающие на Левом берегу столицы.

«Мы собрались все в одной комнате, включали обогреватель – к счастью, у нас было светло. Накрутило 6 тысяч гривен в месяц, но перезимовали», — рассказывает бывшая харьковчанка, а сегодня жительница столицы и мать троих детей Елена.

За границу или в западные регионы она пока не собирается, но уже приготовилась к зимовке.

«Купили дизель-генератор, поставили на балконе. Хорошо, что живем невысоко – не так уж трудно носить канистры с горючим. Положим одеяла на пол, снова соберемся все вместе в одной комнате – и будет тепло», – делится планом выживания женщина.

Чем опасен дизель-генератор в квартире?

Что до генератора в квартире, то спасатели называют этот вид отопления очень опасным. Ведь согласно нормам, опубликованным на сайте Кабмина, генераторы должны находиться на расстоянии не менее 6 метров от стен с окнами, дверей, вентиляционных проемов и автомобилей. Его позволяют устанавливать у глухой стены на расстоянии не менее 1 метра, но только у сплошных негорючих стен (без окон и утепления из пенопласта). И ни в коем случае не в помещении.

«Основное правило: ни в коем случае не тащить его в квартиру. Опасность из-за выхлопных газов, из-за угарного газа. Бывали случаи (не в нашей Харьковской области, но были), когда люди погибали от угарного газа, отапливая квартиру генератором, стоявшим внутри жилья. В конце концов, гораздо безопаснее использовать экофло», — говорит спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Тем более, что цена на экофло соотносима со стоимостью дизель-генератора – и стартует от 35 тысяч гривен.

Сертифицированные обогреватели против кирпича на конфорке

Наиболее безопасными средствами отопления (в случае, если будет свет) остаются электрообогреватели. В частности, масляные и керамические, керамогранитные и металлокерамические плиты (инфракрасные панели) могут стать альтернативой батареям.

Масляные быстрее разогреваются, но сильнее сжигают кислород в помещении. Обогреватели-плиты нагреваются постепенно и дольше сохраняют тепло после отключения, а вдобавок – меньше, чем масляные, тратят электроэнергии.

Сертифицированные, обязательно приобретенные в магазинах, специализирующихся на бытовой технике, перечисляет главные характеристики электрообогревателей Евгений Василенко.

«А не на прилавках купленные, которые уже несколько лет лежали то под солнцем, то под дождем и могут иметь разные повреждения в электрическом оборудовании. Что впоследствии приведет к короткому замыканию, в результате чего возникнет пожар», – объясняет Василенко.

Некоторые украинцы при отсутствии обогревателей используют кирпич, который ставят на газовую конфорку и разогревают его на огне. Но спасатели называют этот способ опасным.

«Открытый огонь – это всегда угроза. Например, при открытом окне ветер качнул штору к конфорке. А владелец, гревший этот кирпич на огне или вообще отапливавший газом кухню, оставил плиту без присмотра, вышел в соседнюю комнату. Любое попадание горючего материала на открытый огонь – гарантированный пожар», — рассказывает представитель ГСЧС в Харьковской области.

Подобные предостережения касаются и газовых горелок, на которых украинцы во время блекаутов готовят еду: не оставлять этот прибор без присмотра ни на секунду.

Сохранят тепло карпатские одеяла, спальные мешки и палатки

Ночевать, если нет отопления в квартире, опытные туристы и выживальщики советуют в палатках – в небольшом закрытом пространстве температура будет выше на 5 градусов. Палатки в комнате советуют ставить на ковер или одеяло.

Также стоит позаботиться о том, чтобы все щели в квартире, в частности, в комнате, где живет семья, были закрыты. Самое простое – скотч, но опытные украинцы рекомендуют пройтись по всем отверстиям на подоконнике герметиком.

Туристы и военные традиционно советуют для сна спальные мешки, способные сохранить тепло вокруг тела. Хотя спать можно и в постели, но чтобы не шел холод снизу, стоит использовать каремат. Укрываться желательно несколькими одеялами – сработает принцип многослойности. Кстати, именно этого принципа следует придерживаться и в одежде – несколько свитеров согреют лучше одного, даже очень теплого. А локально посодействуют одноразовые грелки для рук и ног, которые можно приобрести как онлайн, так и в сетевых магазинах.

Что касается одеял, то украинцы, уже выживавшие во время блекаутов, хорошо отзываются о шерстяных карпатских – оправдали надежды и не дали замерзнуть.

Можно применять и электроодеяла, питающиеся не только от сети, но и от повербанков. Но при условии, что они сертифицированы, есть все технические паспорта и куплены в официальном магазине. Такие изделия, конечно, не дешевы – стоят от 3 до 7,5 тысяч гривен.

«Но одеяла, которые в 99% случаев покупают на интернет-площадках, самые дешевые, приобретенные, можно сказать, за копейки. И, конечно, это самый опасный товар. Во-первых, он может в любой момент закоротить, а во-вторых, такое дешевое одеяло, сделанное из некачественных материалов, выделяет токсичные вещества», — объясняет Евгений Василенко.

Итак, есть несколько вариантов, как согреться даже во время блекаута, главное не забывать о безопасности.