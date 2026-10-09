Еще два подразделения пожарных добровольцев созданы на Харьковщине

В Харьковской области открыли два новых подразделения добровольной пожарной охраны. Добровольцы первыми будут прибывать на место вызова в отдаленные села, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

На днях новое подразделение добровольной пожарной охраны начало работу в Краснокутской общине Богодуховского района, а 9 октября очередную добровольную пожарную команду торжественно открыли в Беляевской общине Лозовского района.

В ГСЧС поясняют: добровольцы первыми будут прибывать на место вызова в отдаленных населенных пунктах, что позволит значительно сократить время оказания помощи, минимизировать последствия пожаров и защитить жизнь и имущество граждан.

Напомним, на Харьковщине полицейские несли кота 11 км, прячась от FPV-дронов. Непростую эвакуацию четырехлапого побратима провели полицейские спецназа ГУНП в Харьковской области.