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Еще два подразделения пожарных добровольцев созданы на Харьковщине

Общество 18:42   09.10.2026
Татьяна Литвина
Еще два подразделения пожарных добровольцев созданы на Харьковщине Фото: ГСЧС в Харьковской области

В Харьковской области открыли два новых подразделения добровольной пожарной охраны. Добровольцы первыми будут прибывать на место вызова в отдаленные села, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

На днях новое подразделение добровольной пожарной охраны начало работу в Краснокутской общине Богодуховского района, а 9 октября очередную добровольную пожарную команду торжественно открыли в Беляевской общине Лозовского района.

Фото: ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГСЧС в Харьковской области

В ГСЧС поясняют: добровольцы первыми будут прибывать на место вызова в отдаленных населенных пунктах, что позволит значительно сократить время оказания помощи, минимизировать последствия пожаров и защитить жизнь и имущество граждан.

Фото: ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГСЧС в Харьковской области

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Напомним, на Харьковщине полицейские несли кота 11 км, прячась от FPV-дронов. Непростую эвакуацию четырехлапого побратима провели полицейские спецназа ГУНП в Харьковской области.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 18:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области открыли два новых подразделения добровольной пожарной охраны. Добровольцы первыми будут прибывать на место вызова в отдаленные села.".