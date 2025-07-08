Как на Харьковщине воюют иностранные добровольцы и что они никогда не видели
Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона рассказал, представители каких иностранных стран воюют в подразделениях ВСУ на Южно-Слобожанском (ранее Харьковском) направлении.
«Это как граждане США, Великобритании, так и Колумбии. Эти граждане, когда попадают в Украину и хотят присоединиться к СОУ, проходят обучение на военных полигонах, а затем попадают в боевые подразделения. Как правило, это мотивированные люди, большинство имеет военный опыт. Но такой войны, как нынешняя российско-украинская война, они не видели никогда. Я имею в виду как интенсивность применения различных видов вооружения, так и беспилотную составляющую», — отметил Шамшин.
Он продолжил: иностранные добровольцы перенимают опыт, который есть у украинских военных. Подчеркивает: учатся очень быстро.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Шамшин также рассказал и о ситуации на Харьковщине. В частности, в районе Волчанска каждый день совершаются вражеские штурмы.
«Они атакуют даже ночью. Некоторые штурмовики в количестве одного-двух человек в антитепловизионных пончо каждую ночь пытаются проникнуть на территорию Агрегатного завода. Они проникают, и прячутся в каких-то развалинах или подвалах. Однако все равно наша авиаразведка находит такие тайники, и как правило, они становятся для россиян могилами», — подчеркнул Шамшин.
В районе Двуречной также ежедневно происходят штурмы.
«За прошлые сутки россияне активизировались в районе села Меловое. Там вражеская пехота перешла госграницу и атаковала наши позиции при поддержке артиллерии и дронов. Враг пытался продвинуться в направлении села Амбарное, но был остановлен. Затем он двигался в направлении села Хатнее, но также был остановлен. На данный момент СОУ на том участке обстановку стабилизировали, дальнейшего продвижения вражеских войск нет», — подытожили в ОТГВ «Харьков».
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: За сутки ВСУ отбили 21 атаку россиян на Харьковщине – данные Генштаба
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, добровольцы, ОТГВ "Харьков", фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Как на Харьковщине воюют иностранные добровольцы и что они никогда не видели»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 13:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона рассказал, представители каких иностранных стран воюют в подразделениях ВСУ на Южно-Слобожанском направлении.".