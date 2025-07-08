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Как на Харьковщине воюют иностранные добровольцы и что они никогда не видели

Фронт 13:54   08.07.2025
Виктория Яковенко
Как на Харьковщине воюют иностранные добровольцы и что они никогда не видели Скриншот

Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона рассказал, представители каких иностранных стран воюют в подразделениях ВСУ на Южно-Слобожанском (ранее Харьковском) направлении.

«Это как граждане США, Великобритании, так и Колумбии. Эти граждане, когда попадают в Украину и хотят присоединиться к СОУ, проходят обучение на военных полигонах, а затем попадают в боевые подразделения. Как правило, это мотивированные люди, большинство имеет военный опыт. Но такой войны, как нынешняя российско-украинская война, они не видели никогда. Я имею в виду как интенсивность применения различных видов вооружения, так и беспилотную составляющую», — отметил Шамшин.

Он продолжил: иностранные добровольцы перенимают опыт, который есть у украинских военных. Подчеркивает: учатся очень быстро.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Шамшин также рассказал и о ситуации на Харьковщине. В частности, в районе Волчанска каждый день совершаются вражеские штурмы.

«Они атакуют даже ночью. Некоторые штурмовики в количестве одного-двух человек в антитепловизионных пончо каждую ночь пытаются проникнуть на территорию Агрегатного завода. Они проникают, и прячутся в каких-то развалинах или подвалах. Однако все равно наша авиаразведка находит такие тайники, и как правило, они становятся для россиян могилами», — подчеркнул Шамшин.

В районе Двуречной также ежедневно происходят штурмы.

«За прошлые сутки россияне активизировались в районе села Меловое. Там вражеская пехота перешла госграницу и атаковала наши позиции при поддержке артиллерии и дронов. Враг пытался продвинуться в направлении села Амбарное, но был остановлен. Затем он двигался в направлении села Хатнее, но также был остановлен. На данный момент СОУ на том участке обстановку стабилизировали, дальнейшего продвижения вражеских войск нет», — подытожили в ОТГВ «Харьков».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: За сутки ВСУ отбили 21 атаку россиян на Харьковщине – данные Генштаба

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 13:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона рассказал, представители каких иностранных стран воюют в подразделениях ВСУ на Южно-Слобожанском направлении.".