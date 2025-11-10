В ОТГ «Харьков» развеяли мифы РФ про Волчанск: помог калькулятор

Вражеские Telegram-каналы продолжают информировать о «своих победах в Волчанске». Однако в ОТГВ «Харьков» опровергли эти данные.

«Пока россияне создают мифы о своей победе, мы будем эти мифы безжалостно уничтожать. Россияне постоянно продвигаются вперед на левом берегу Волчанска. Ну это если верить Telegram-каналу «Северный ветер», то каждый день войска продвигаются на 150-300-400-700 метров. Если верить российским пропагандистам, то в сентябре на левом берегу Волчанска они продвинулись на 6600 метров, а в октябре – еще на 10400, а всего за два месяца – на 17 км!», — пишут украинские защитники.

Там напомнили, что общая длина Волчанская вдоль оси «север-юг» составляет ориентировочно 7,5 км, а ширина (запад-восток) – около 3 км.

«Видимо, в российской армии придумали свой, альтернативный метр, которым измеряют продвижение», – отметили в ОТГ «Харьков».

Напомним, в своде 10 ноября в Институте изучения войны сообщили, что данные врага о якобы продвижении ВС РФ в центральной части Волчанская, а также в районе автомагистрали Т-2104 Волчанск-Чугуновка, оказались фейковыми. Однако на Купянском направлении у россиян есть некоторые успехи.