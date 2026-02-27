Новости Харькова — главное за 27 февраля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:01

Над Харьковом ночью сбили «Шахед» — мониторы

В течение ночи в Харькове дважды объявляли воздушную тревогу. После отбоя в 23:44 сирены завыли снова в 03:29. Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках КАБов.

Мониторинговые каналы уточняли, что угроза — для района Волчанска.

Следом над городом зафиксировали российский БпЛА.

Мониторы сообщали, что пролете «Шахеда» над Холодногорским районом и вокзалом — в сторону центра. А затем проинформировали об успехе ПВО.

Следом, в 04:43, дали отбой. Но очень скоро тревогу возобновили — она была актуальна с 05:02 по 05:19. В сторону города вновь летел беспилотник неизвестного типа, но недолетел — исчез за окружной.

По состоянию на 07:00 тревоги в Харькове и области нет.