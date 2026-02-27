Аварийные отключения света применили в Харькове и области — облэнерго
АО «Харьковоблэнерго» в 11:39 27 февраля проинформировало, что на Харьковщине начались аварийные отключения.
«В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в сети. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений», — сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго.
Отметим, почасовые графики, которые опубликовали ранее утром, уже предполагали отсутствие света у жителей региона по 15 часов в сутки. Жителей области призывают набраться терпения. Энергетики напоминают, что виновники происходящего — российские оккупанты, которые прицельно обстреливают украинскую энергетику в течение четырех лет полномасштабного вторжения.
«Возврат к прогнозируемым почасовым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в НЭК «Укрэнерго».
