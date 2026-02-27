Live

Аварийные отключения света применили в Харькове и области — облэнерго

Общество 11:49   27.02.2026
Оксана Горун
Аварийные отключения света применили в Харькове и области — облэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

АО «Харьковоблэнерго» в 11:39 27 февраля проинформировало, что на Харьковщине начались аварийные отключения.

«В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в сети. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений», — сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго.

Отметим, почасовые графики, которые опубликовали ранее утром, уже предполагали отсутствие света у жителей региона по 15 часов в сутки. Жителей области призывают набраться терпения. Энергетики напоминают, что виновники происходящего — российские оккупанты, которые прицельно обстреливают украинскую энергетику в течение четырех лет полномасштабного вторжения.

Читайте также: 5796 раз враг атаковал энергосистему Украины за четыре года – Шмыгаль (видео)

«Возврат к прогнозируемым почасовым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в НЭК «Укрэнерго».

Автор: Оксана Горун
